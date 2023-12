El 2023 fue un mal año para el amor de las parejas del espectáculo nacional e internacional. Así quedó demostrado luego de que anunciara rompimiento tras rompimiento en la farándula peruana. Sin embargo, las celebridades internacional también sorprendieron con sus rupturas amorosas.

Ya sea por un ‘ampay’ o por “incompatibilidad de caracteres”, hay parejas que hoy ya no están juntas. En esta nota haremos un recuento de las relaciones que no prosperaron:

Caso Jossmery Toledo y Paolo Hurtado

Romance clandestino que terminó en denuncias. Aunque no faltan los rumores de un regreso, lo cierto es que Paolo Hurtado y Rosa Fuentes rompieron su relación de más de diez años luego de que al futbolista se le ‘ampayara’ con la expolícia, Jossmery Toledo, con quien no fue captado una sino dos veces.

Al jugador no le importó que en ese entonces, su esposa se encontrara embarazada de su tercer hijo. Meses después del escándalo, Toledo salió en el programa ‘Amor y Fuego’ para revelar detalles de que fue su largo romance clandestino con Hurtado, quien le juraba hasta por su madre muerta que la amaba.

¿Cómo se conocieron Jossmery y Paolo?

“Al final coincidimos en amigos en común para que me pueda conocer”, dijo la modelo, asegurando que ella no inició la conversación con el futbolista.

La expolicía aseguró que los primeros regalos que le envió Hurtado fue un “perfume y una billetera, después comenzó con detalles florales”.

La relación no oficial terminó en denuncias que hasta el momento no concluyen.

Boda que no se concretó: Ale Fuller y Francesco Balbi

A solo unas semanas de su boda, la actriz Ale Fuller sorprendió al anunciar su ruptura con el joven abogado Francesco Balbi, con quien se comprometió a comienzos de año en París.

La exprotagonista de ‘Ven Baila Quinceañera’ comunicó a través de una historia en su cuenta de Instagram que ambos ya no mantenían una relación sentimental, por lo tanto, su compromiso también había terminado.

Recientemente, la participante de ‘El Gran Chef: Famosos’ fue captada en apasionados besos con el popular Rossini Jr, quien también participó en el reality de cocina.

Natalia Merino y Sebastián Guerrero

La influencer Natalia Merino terminó con quien fue su pareja durante más de quince años. La ruptura se dio luego de que Sebastián Guerrero fuera ‘ampayado’ besando a una compañera de trabajo pese a que se encontraba casado con la empresaria.

Merino, también conocida como Cinnamon Style, se pronunció al día siguiente a través de sus redes sociales para informar que apenas hace una semana se había distanciado de Guerrero. También fue ella la que reveló que la joven con la que se captó a su esposo era una trabajadora de la empresa en la que laboraba el padre de su hija.

Al día de hoy, ambos parecen llevar una buena relación por el bienestar de la pequeña que comparten. Hace poco, la joven salió de viaje a Europa en compañía de sus padres, por lo que sus seguidoras aseguran que la separación le hizo bien.

No todo es lo que parece: Julián Zucchi y Yiddá Eslava

Pese a ser una relación aparentemente estable, Julián Zucchi y Yiddá Eslava, anunciaron el final de su convivencia a través de un video que grabaron juntos. Los protagonistas de la película ‘Sí, mi amor’ aseguraron que su separación no se daba producto de una infidelidad y que ambos seguirían siendo amigos por el bien de sus dos hijos.

Aunque la noticia despertó pena entre sus seguidores, poco a poco ellos mismos fueron cansando al público con el discurso de que “habían terminado de forma perfecta”.

Sin embargo, parece que no escuchan a las críticas, pues se han seguido luciendo juntos por lo que su rompimiento no termina de convencer a los cibernautas.

Yiddá Eslava y Julián Zucchi en América Hoy

No tenían futuro: Flavia Laos y Austin Palao

A través de distintos comunicados, la actriz Flavia Laos y el exchico reality Austin Palao, confirmaron el rompimiento de su romance luego de semanas de especulación de que entre ambos ya no había amor.

La influencer compartió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram. El modelo peruano hizo lo mismo, agradeciendo los momentos compartidos junto a la cantante.

“Duró lo que tenía que durar”

Austin Palao rompió su silencio y habló para las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’ tras confirmar su ruptura amorosa.

“Lo dejé bastante claro en la historia de Instagram y por respeto a lo que fue la relación y los buenos momentos, no pienso hablar más nada. No voy a entrar en detalles porque esto es un ping pong (...) La relación duró lo que tenía que durar, rescato los buenos momentos y lo lindo que la pasamos. Nada que ver con la exposición en redes, pero no voy a dar más detalles”, sostuvo el influencer frente a cámaras.

París la conquistó: Carolina Braedt y Bruno Vega

Llegaron al año de matrimonio. El 30 de marzo la influencer peruana Carolina Braedt, también conocida como Fashadicti, comunicó a través de sus redes sociales el fin de su matrimonio con el empresario Bruno Vega.

“Muchas de ustedes me están preguntando esto y sí, hace ya un tiempo Bruno y yo nos hemos distanciado como pareja por distintos motivos que no quiero especificar, pero seguimos súper unidos en todo, como socios y amigos”, contó a través de una historia de Instagram.

Fue entonces cuando el popular ‘Morsi’ salió a desmentirla e inició una batalla legal por los bienes que compartían.

A semanas de haber anunciado el fin de su relación, la joven se lució en compañía de quien ahora es su pareja, el empresario francés Anders Partouche.

Carolina Braedt enfrentada legalmente con su aún esposo Bruno Vega 'El Morsi'.

Leysi Suárez y Jaime La Torre

Fueron dos ‘ampays’ los que hicieron que Leysi Suárez rompiera definitivamente sus lazos afectivos con su pareja de más de diez años, Jaime La Torre. Fueron las cámaras del programa ‘Magaly TV La Firme’, las que grabaron a la pareja de la bailarina muy cariñoso con otra mujer.

Según la locutora de radio, La Torre le pedía diariamente para regresar y no fue hasta que vio el segundo ‘ampay’ del padre de su hija, que decidió separarse de una vez y por todas.

La animadora no pudo ocultar su indignación al revelar que el padre de su hija intentó retomar su relación sentimental antes y después de su segundo ‘ampay’ con una mujer llamada Karen Bustamante. Para demostrar su versión, decidió difundir los pantallazos de las conversaciones con su expareja.

Fabianne Hayashida y Mario Rangel

Fabianne Hayashida, recordada por su participación en el extinto reality ‘Combate’, anunció el fin de su relación con Mario Rangel, con quien contrajo matrimonio hace dos años.

Pese al dolor, la modelo se muestra enfocada en su trabajo, pues tiene shows infantiles por presentar y aseguró que su público le da energía para seguir.

“Tienes que seguir, pararte y avanzar, nadie lo hará por ti, saca esa fuerza mujer, la tienes y está en ti! Hoy y siempre... Y como dicen... nadie muere de amor”, dijo recientemente.

Fabianne Hayashida termina su relación

Pedro Loli y Nataly Parkly

Nataly Parkly usó sus redes sociales para anunciar que se separó del cantante Pedro Loli. El polémico cumbiambero no se habría portado del todo bien con la joven de Tarapoto, quien dejó entrever que el amigo de Christian Domínguez no le brindó un amor con el respeto que ella se merece.

“Buenas noches, comunico que he decidido dar por terminada mi relación con Pedro. Por mi bienestar y paz mental pido por favor que cualquier situación o acción concerniente a él, se me deslinde totalmente”, expresó en un comunicado.

Al ser consultada por los medios, Parkly no aclaró si el artista le fue infiel. Sin embargo, tiempo atrás el cantante fue acusado por otra mujer que aseguraba que él la pretendía pese a tener pareja.





Un amor que terminó mal: Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo

El último 11 de diciembre se hizo pública una denuncia en contra de Jonathan Maicelo. Fue su expareja Samantha Batallanos, quien reveló que fue víctima de agresión por parte del boxeador.

Samantha Batallanos se pronuncia tras denuncia de agresión a Jonathan Maicelo.

Maicelo: “Siempre discutimos como pareja”

Jonathan Maicelo desmintió a la modelo y asegura que en ningún momento agredió a Batallanos: “No sé, tiene que rebuscar, pero eso es falso. Yo estoy tranquilo, metido en mis cosas”, dijo durante una conversación con la reportera de ‘América Hoy’.

“Siempre discutimos como pareja, pero más no (...) No, para nada. Tienen que hablar con ella porque yo no sé nada de eso”, agregó.

Jonathan Maicelo se pronuncia tras denuncia de agresión a Samantha Batallanos.

Mauricio Ochmann y Paulina Burrola

El actor Mauricio Ochmann confirmó hace unos días su ruptura amorosa con la modelo Paulina Burrola. El mexicano asegura que ha quedado en buenos términos con la que fue su pareja durante más de dos años.

“Paulina y yo ya no estamos juntos pero estoy muy contento con mis hijas y con las mamás de mis hijas y mi familia…”, dijo cuando le consultaron sobre con quién pasaría las fiestas navideñas.

Rauw Alejandro y Rosalía

A mitad de año, Rauw Alejandro emitió un comunicado para informar que terminó su relación con Rosalía tras tres años juntos. La pareja, que tenía planes de boda, decidió tomar caminos separados al poco tiempo de comprometerse.

En el documento compartido en su cuenta de Instagram resaltó el cariño y respeto que aún siente por su ahora ex pareja, Rosalía, y negó enfáticamente que terceras personas o infidelidades hayan sido la causa del quiebre.

La pareja acababa de comprometerse, aun así dieron un paso al costado en su decisión.

Lucero y Michel Kuri

El 17 de julio, la cantante Lucero y su Michel Kuri dieron por terminado su romance tras más de once años juntos. Ambos emitieron un comunicado conjunto, a través de las redes sociales, para informar sobre su decisión.

En el texto, ambos explicaron que una de las razones detrás de su separación sería la falta de tiempo para compartir juntos debido a sus ocupadas agendas laborales.

Alejandro Sanz y Rachel Valdés

El reconocido cantante Alejandro Sanz y Rachel Valdés terminaron a comienzos de junio luego de tres años. La noticia ha causó sorpresa entre sus seguidores, quienes han especulado en las redes sociales sobre los posibles motivos detrás de esta separación.

La noticia llegó a solo días de que el cantante alarmara a sus seguidores al publicar un mensaje preocupante en sus redes sociales, en el cual expresaba que no se encontraba bien.

Ariana Grande y Dalton Gomez

Su matrimonio duró dos años. La cantante Ariana Grande y Dalton Gomez pusieron fin a su relación sentimental a comienzos de septiembre. Los artistas solicitaron oficialmente el divorcio, según informaron en ese momento diversos medios internacionales.

La abogada de Ariana, Laura Wasser, presentó la primera demanda este lunes 18 alegando “diferencias irreconciliables” como el motivo de divorcio, según TMZ.

