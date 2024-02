La reconocida banda australiana Men at work anunció su próxima gira por Latinoamérica y, para alegría de sus fans, el grupo incluyó al Perú en este esperado tour.

Este 25 de febrero en el Gran Teatro Nacional, la agrupación tomará el escenario con los temas más sonados de su repertorio. Las entradas ya se encuentran a la venta en Teleticket.

‘Men at work’ es uno de los mayores referentes del rock de los 80, convirtiéndose en una de las bandas de ventas multiplatino con mayor éxito, liderando la lista de Billboard, ganando un Grammy a principio de los 80 y obteniendo múltiples reconocimientos a nivel internacional.

En 1982, su primer disco Business as usual, lideró durante quince semanas la lista de Estados Unidos. Este álbum contiene temas como Who can it be now? y Down Under, dos de las canciones más recordadas y emblemáticas de la agrupación. El disco fue un éxito absoluto, y vendió más de 15 millones de copias en todo el mundo.

Este show promete ser un viaje en el tiempo para todos los fans que escucharán temas como Overkill, Down by the sea, Catch a star, Everything I news y más. Las entradas ya se encuentran a la venta en Teleticket.









