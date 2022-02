En la reciente edición de ‘Domingo al Día’, Melissa Peschiera se pronunció sobre la reciente denuncia de Génesis Alarcón hacia su expareja, el jugador Andy Polo, con quien mantuvo una relación desde que ambos eran adolescentes. Ella lo acusó de haber abandonado a sus hijos y de haberla agredido física y psicológicamente en más de una ocasión.

“El jugador de la selección, Andy Polo, tenía una ascendente carrera en el fútbol nacional e internacional, pero hoy lo ha perdido absolutamente todo por un hecho de violencia familiar que no se puede pasar por alto, que no se puede pasar por alto”, expresó Peschiera.

Manifestó que esta agresión va mucho más allá de un tema familiar: “Trasciende el ámbito familiar. Según su esposa, Génesis Alarcón, él la habría agredido y en múltiples ocasiones inclusive delante de sus hijos. Qué tragedia, qué drama”, lamentó la conductora para luego dar pase al informe del caso.

La denuncia se hizo pública luego que su aún esposa se presentara en el programa ‘Magaly TV: La Firme’ para revelar un desgarrador testimonio sobre los maltratos que habría sufrido por parte del exfutbolista del Portland Timbers.

“Me ha humillado, me ha maltratado, me ha sido infiel con seis mujeres, de las que yo me he enterado, de las que he visto conversaciones, porque podrían ser muchas más”, sostuvo la mujer mientras hablaba de lo que fue su relación con el futbolista.

