El ampay que emitió ‘Magaly TV, la firme’, donde Melissa Paredes sale besándose con el bailarín Anthony Aranda en su auto ha remecido el mundo del espectáculo. Sin embargo, el programa conducido por Magaly Medina emitió imágenes sobre lo que Paredes opinaba del matrimonio.

La también actriz aseguró, al programa Dilo emitido para El Comercio, que el matrimonio “es compañerismo, hermandad, es de a dos sobre todo”. Se animó a señalar que su esposo era un: “Papá chochísimo y súper amoroso, pues no es alguien que actúa”, comentó.

Asimismo, la actriz estelar de la desaparecida novela ‘Ojito hechiceros’ expresó lo que no le gustaría en una relación. “Odio la mentira, porque si es infiel, que me diga, pero que me diga ‘no (fui infiel), pues no”, dijo sin presagiar que ella sería la protagonista de una infidelidad.

La periodista Magaly Medina criticó que haya aconsejado al cantante Josimar cuando ella estaba pasando por una situación similar.

“Eso le aconsejaba a Josimar o a su novia de Josimar. De repente, salió con el mismo cuento, ‘no tenemos nada, terminamos nuestra relación a fines de septiembre”, manifestó.

