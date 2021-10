Melissa Paredes y la vez que mencionó su separación con Rodrigo Cuba por casualidad

Melissa Paredes paralizó la prensa de espectáculos al ser protagonista de un ‘ampay’ con el bailarín Anthony Aranda, mientras que todos sus seguidores aún tenían la idea de que la conductora seguía en unión a su esposo, el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

Ante la difusión de las comprometedoras imágenes con su compañero de “Reinas del show”, la presentadora de televisión recurrió a sus redes sociales para aclarar que ella estaba separada de su aún esposo desde finales del mes de setiembre.

Melissa ya había dado algunas pistas de su distanciamiento con Rodrigo Cuba en el programa “América Hoy”, donde ella es una de las conductoras junto a Ethel Pozo y Janet Barboza.

Según se pudo observar en la edición del 15 de octubre, el programa de entretenimiento invitó a una especialista para hablar de las exparejas sentimentales.

En este contexto, las conductoras discutían si era posible mantener una relación amical con una expareja. Paredes puso como ejemplo su recordada relación con el uruguayo Ignacio Baladán, su expareja. Ella reveló que lo saluda en los pasillos del canal de América TV, pero recalcó que solo por cordialidad.

Mientras continuaba el debate entre las presentadoras, la conductora Janet Barboza se dirigió a los televidentes y expresó su postura sobre viajar con una expareja a destinos lujosos como Francia. Ante esto, Melissa Paredes dijo que esa decisión “depende de las condiciones”.

“Con Ignacio (Baladán), por ejemplo, no me voy ni a la China, no hay forma. Pero me imagino que con el papá de mi hija (Rodrigo Cuba), sí, me iría”, comentó Melissa como si el futbolista fuera su ex.

En esa situación, la comparación entre Ignacio Baladán y Rodrigo Cuba pasó desapercibida por sus compañeras de conducción y la especialista invitada. Lo que sí es claro es que Melissa Parees no se refirió al futbolista como su esposo.

