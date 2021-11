Melissa Paredes no deja de compartir con sus seguidores cómo lleva sus días en su nueva vida, al lado de su hija y separada de su aún esposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba. La modelo envió un mensaje donde resalta que no vale rendirse y eliminó todo rastro del futbolista en sus redes sociales, ya no lo sigue ni tiene fotos con él.

“Se vale detenerse un poco, mirar con cierto dolor el pasado y tal vez reprocharse un par de errores. Se vale las lágrimas, los miedos. Se vale casi todo en esta vida menos rendirse”, se lee en el mensaje de la exmiss Perú.

Luego de firmar una conciliación, donde Melissa y Rodrigo tendrán una crianza compartida de su menor hija, la modelo ha compartido sus nuevos días tras separarse del ‘Gato’. El sábado dio detalles de su departamento en un “house tour”, y el último domingo dejó claro que su vida de casada quedó atrás y decidió eliminar todas sus fotografías al lado del futbolista.

En el mensaje que compartió hoy, Melissa también destacó que “se vale todo menos apagar tus ganas de vivir, detenerse es para cobardes y seguir es la muestra de que dentro de nosotros hay un fuego y una fuerza capaz de sacarnos del abismo”.

Tras eliminar sus fotografías juntos, como familia, Melissa Paredes también tomó la decisión de dejar de seguir al padre de su hija. Ya no lo tiene como contacto en su cuenta de Instagram, luego de que se difundiera que él le daba like a las fotos de diversas modelos y compartiera una fotografía al lado de sus amigos.

Por su parte, Rodrigo aún sigue a Melissa en su cuenta de Instagram, per también decidió eliminar las fotos con su aún esposa.