En la emisión del lunes 23 de mayo de “América Hoy”, Ethel Pozo se mostró orgullosa por la entrevista en exclusiva que le hizo a Melissa Paredes. En ese sentido, la conductora del matutino comentó públicamente que no es ninguna improvisa en el rubro, pues aseguró que pasó cinco años en la universidad e incluso hizo un posgrado.

“Yo, antes de ser amiga y ser mamá, decidí estudiar la carrera de comunicaciones, pasé por una universidad cinco años, hice un posgrado; y hoy tengo la primicia de entrevistar a Melissa (...) Esta no es la primera entrevista que hago dentro de una polémica”, manifestó Ethel Pozo.

Ethel Pozo defiende su entrevista a Melissa Paredes

Magaly Medina le hace aclaración a Ethel Pozo: “Mucha universidad, pero nada”

Tras sus declaraciones, Magaly Medina manifestó que, pese a que Ethel hizo alarde de sus estudios en la universidad, no manejó con objetividad la entrevista con Melissa Paredes.

“No tienen credibilidad (las conductoras de ‘América Hoy’). Aprendan un poco que aquí vamos a darle una clase maestra para las post graduadas, 5 años en la universidad y no aprendiste nada”, sentenció Magaly. “Mucha universidad, pero nada. Yo desgraciadamente no pude terminar mi carrera, pero desde los 8 años en que agarré un libro, yo soy una autodidacta y he aprendido en la calle y de cada periodista que me tocó como jefe o como colega. De ahí aprendí todo lo que les doy (en su programa)”, acotó la figura de ATV.

Ethel Pozo le responde a Magaly Medina: “Yo estudié con su hijo”

Ethel Pozo no se quedó callada y en la emisión de este martes de “América Hoy” respondió a los comentarios que Magaly Medina hizo respecto a su carrera profesional: “Escucho a una persona que dice: ‘Yo no estudié porque no tuve los recursos’. Yo no tuve la culpa, usted no es víctima, yo no tengo la culpa que mi madre si haya trabajado y me haya pagado mis estudios (...) la diferencia es que aquí (en el corazón) somos distintas, aquí no nos parecemos”.

Y no todo quedó ahí, pues la conductora de “América Hoy” le recordó a Magaly que fue compañera de estudios de su hijo. “Ya que tocó el tema de los estudios, yo estudié con su hijo en la facultad, yo estudié carpeta con carpeta con el hijo de Magaly Medina, así que, si se burla ahora de mi carrera, se está burlando de la carrera y la universidad que escogió para su hijo”, añadió Ethel Pozo sorprendiendo a sus compañeros.

Ethel Pozo aclara sobre sus estudios y envía mensaje a Magaly Medina

Magaly Medina vs. Ethel Pozo: Las redes sociales toman postura

Ante los reciente dimes y diretes de Magaly Medina y Ethel Pozo, los internautas recurrieron a Twitter para expresar su postura con divertidos memes, muchos a favor de la conductora de “Magaly TV: La Firme”. Otros se mostraron ansiosos por la respuesta que dará la conductora de espectáculos a la hija de Gisela Valcárcel.

Empezó el circo!! Ethel, realmente eres bn payasa para ostentar tus "estudios" en un país donde es MUY difícil terminar una carrera.

Peor aún,usas tu conocimiento para defender a Melissa Paredes (que deja que su bb se duerma en las piernas y en la cama de un extraño)#AmericaHoy pic.twitter.com/gyOnYpPkIS — Flan Brava (@flanbravaza) May 24, 2022

Ethel está hablando del hijo de Magaly, lo que se viene hoy en la noche #AmericaHoy pic.twitter.com/O1WpTy7pQ6 — grieta 🇵🇪 (@dosmilera) May 24, 2022

La fariselita le manda un dardo a mi tía #MagalyTVLaFirme metiéndose con su hijo!

"Yo estudié con su hijo, si mi carrera no sirve la de su hijo tampoco!" #AmericaHoy pic.twitter.com/DQo8IA9FEf — Pajita (@MeDicenPajita) May 24, 2022

No Ethel Pozo, no estás en la TV por mérito propio, estás allí por ser la hija de Gisela Varcarcel, por eso tu mami te ha dado 2 programas, tanta gente con postgrado sin trabajo por no tener la varaza que tú tienes. #AmericaHoy — Vanessa (@ohvanessa27) May 24, 2022

Están cancelando a Ethel Pozo, amo los finales llenos de justicia 😂



A ver si también la cancelan en su canal porque los auspiciadores ahoritan le dicen bye por defender a una PERSONA que no tiene respeto por nadie ni por su propia hija. #AmericaHoy — C R I S 😽 (@cristelf14) May 24, 2022

Ethel minimiza a Magaly por no tener una carrera periodística, pero olvida que Magaly se hizo el camino ella sola.

Ethel en cambio necesito de su mamita para que le dos programas de TV en las que además la sombrean sus compañeros que tampoco estudiaron. 🤣🤣#AmericaHoy — Evelyn (@Fiorellaev) May 24, 2022

Ethel bien atorrante es. Como no tiene argumentos decide meterse a hablar del hijo de magaly. Defiendete sola Ethel no necesitas mencionar a terceros que no tienen vela en tu pelea. #AmericaHoy — Baby (@1Nelson0) May 24, 2022

La comunidad de Tik Tok hoy a las 9:45 esperando otro audio viral :#MagalyTVLaFirme #AmericaHoy https://t.co/FfeQ0iqwaD pic.twitter.com/VTeoLVYUfq — STREAM When I'm gone / Bussin (@MirkoKC) May 24, 2022

VIDEO RECOMENDADO

Ethel Pozo dice que Rodrigo Cuba le dejo de hablar