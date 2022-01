Melissa Paredes sorprendió este lunes 17 de enero tras aparecer en la conducción del programa “Mujeres al mando”. Como se recuerda, la actriz se despidió del matutino el último viernes agradeciendo al público por haberle dado la oportunidad de entrar a sus hogares.

Al inicio del programa, Giovanna Valcárcel y Thaís Casalino comentaban los titulares que se habían generado luego que Melissa Paredes regresara a la conducción durante la última semana, cuando de pronto una voz en off dice: “Así que pensaste que te librabas de mí”.

Valcárcel reconoció que era la voz Paredes y consultó si se trataba de una llamada o si realmente estaba en el programa. Es ahí cuando la conductora aparece bailando la canción “Mi forma de ser” de Olga Tañón.

“Buenos días, Perú. Tú me encantas, Thais, me fascinas, me haces recordar a alguien. Pero tú (Giovanna Valcárcel) me has hecho acordar a otra persona que nada que ver”, dijo la modelo Melissa Paredes en su ingreso al set.

