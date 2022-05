Melissa Paredes ofreció una entrevista exclusiva y cuestionó que Magaly Medina, quien difundió el ‘ampay’ con Anthony Aranda que terminó con su matrimonio, y Rodrigo Gonzalez ‘Peluchín’ hablaran de su divorcio con Rodrigo Cuba sin conocer los verdaderos detalles. La modelo también aseguró que no hizo un buen acuerdo legal con el padre de su hija porque perdió más de 20 mil dólares.

“Me da risa cuando dicen que me pagaron por el divorcio. Te cuento que para adquirir el departamento en el que vivíamos, yo puse 60 mil dólares y me devolvieron solo 40, aún me deben 10 mil que ni siquiera se los he cobrado porque eso va a mis ahorros, que no los toco porque en el futuro pienso comprarme mi departamento”, comentó en entrevista con el diario Trome.

Melissa contó que con su exposo pensaban vender el departamento donde vivían y dividir el dinero en partes iguales, pero hizo un mal acuerdo porque “estaba presionada”. “Él tenía que darme 60 mil y me dio 40 mil, perdí 20 mil, más toda la decoración en la que también invertí, hasta mi árbol de Navidad”, resaltó

Además, cuestionó que en los programas de espectáculos hablen más de la cuenta sobre su acuerdo para el divorcio. “Hablo de esto no para enfrentarme al padre de mi hija, sino para aclararle el panorama a Magaly (Medina) y ‘Peluchín’ que hablan cosas que no son, todo lo que he tenido lo gané con mi trabajo”, puntualizó.

