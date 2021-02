La actriz y empresaria Melissa Paredes debutó este último lunes como conductora del programa ‘América hoy’. Ella apareció enfundada en un esplendido vestido celeste junto a Ethel Pozo y Janet Barboza presentando el programa.

Melissa Paredes aseguró al grupo El Comercio que le gustó mucho la química que hubo entre ella y sus compañeros porque todo fluyó de forma natural.

“Por dentro me sentía super nerviosa no podía más, pero siempre tratando de mesurar ese sentimiento y de que no se note por respeto al público. Además es algo nuevo que estoy haciendo y siempre habrá nervios es normal”, señaló Melissa Paredes.

“Me gustaría verme para saber en qué puedo mejorar, qué puedo cambiar por ahí. ¿Autocríticas? Puedo decir miles porque soy la más exigente. Me sentí muy bien, contenta, fluyó bastante la relación con mis compañeras. Me gustó la química que hubo entre nosotros porque fluyó naturalmente”, añadió.

ZONA POPULAR | Melissa Paredes debuta como conductora de América Hoy

Cumple el sueño de conducir en la TV

Aseguró que la conducción es una gran oportunidad en su carrera, algo que aprovechará al máximo pero siempre con humildad.

“Calificaría (esta oportunidad laboral) como algo muy bonito. Creo que es un paso muy importante (en mi carrera) que ni yo me lo veía venir sinceramente. Es una oportunidad muy bonita que me están dando y que la aprovecharé al máximo con respeto y humildad”, expresó Paredes emocionada.

“La conducción es algo que sí buscaba en algún momento, siempre me ha interesado la conducción, pero dije ‘me voy a dedicar a la actuación’ y por ahí esta mi línea. Pero ya que tengo esta oportunidad la aprovecharé muchísimo y para adelante”, acotó.

Melissa reconoció que no tiene ningún problema de hablar sobre temas de espectáculos todo lo contrario le encanta.

“Me encanta hablar de espectáculos más que cualquier otro tema. Me siento cómoda porque es lo mío, siempre estuve en ese rubro. Me parece más fácil desarrollarme en esos temas. Como no tengo enemistades con nadie ni mucho menos siempre tocaré esos temas con respeto”, precisó.

Posterga la llegada de su segundo bebé

Debido a que su esposo está trabajando en Trujillo y por la segunda ola de contagios por la pandemia del nuevo coronavirus, Melissa Paredes ha decidido postergar su nuevo embarazo.

“Creo que por el momento lo vamos a seguir postergando. Mi esposo no está viviendo conmigo ahora, él está en Trujillo. Tener un hijo estará difícil porque estamos lejos y más la pandemia va a ser estresante planificar un hijo en estos momentos. Me encantaría por mi hija Mía porque le vendría bien un hermanito”, lamentó Melissa.

VIDEO RECOMENDADO

Faltan médicos para atender pacientes COVID-19