Melissa Paredes respondió a los ataques de Magaly Medina y dejó entrever que entablaría una demanda contra la conductora de televisión, pues ha tenido duros calificativos contra la modelo y su pareja, Anthony Aranda.

Según Melissa, su abogado y ella “quisieron darle una oportunidad” a la ‘urraca’, pero de igual manera procederían legalmente después de los ataques contra ella y su pareja.

“Tiempo al tiempo, no solo por lo de ayer, pues se sumaría lo que dijo. Mi abogado está trabajando, quisimos darle una oportunidad, pero nada, y por cosas menores se fue presa, que no se olvide. No le deseo el mal a nadie, pero lamentablemente en esta vida todo se paga. En fin, esta mujer es tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tiene es dinero”, dijo Melissa a Tome.

Como se recuerda, Magaly Medina llamó ‘bataclana’ y ‘sacavueltera’ a Melissa en su programa ‘Magaly TV: La Firme’. A pesar de los calificativos, la actriz dijo que no le importa, pero considera que el ataque contra ella “ya es personal”.

“Lo que hizo conmigo no solo ahora, el año pasado me dio por nueve meses en su programa, porque los he contado, poniéndome adjetivos calificativos, es denigrarme como mujer. Se olvida que tengo una hija, familia y tengo que trabajar. ¿Por qué tanto odio contra mí? ¿acaso no merezco ser feliz? Ya se acerca el día de la mujer y seguro la escucharemos decir cosas a favor de las mujeres cuando es la primera maltratadora”, expresó.

Al ser consultada de sobre su situación actual, la expareja del ‘Gato’ Cuba respondió que está tranquila, pues ya ha pasado por lo peor. “¿Crees que, después de todo lo que pasé el año pasado y que gracias a esa mujer me quitaran lo más sagrado que tengo, me puede afectar algo? Bien dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. No he olvidado todo lo que dijo y mi abogado tampoco”.