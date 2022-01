En la reciente edición de ‘Mujeres al mando’, la modelo Melissa Paredes habló públicamente sobre las cualidades que le gusta y enamora de su actual pareja, el bailarín Anthony Aranda.

La exfigura de América Televisión contó que su pareja es muy detallista, incluso reveló que el último martes la sorprendió preparándole el almuerzo.

“Ayer yo llego, salimos tarde y llegué a mi casa casi a la 1 p.m. y dije: ‘Ay, no tengo qué comer voy a tener que ir a comer a la calle’. Pero cuando llego todo estaba listo”, contó entusiasmada.

Asimismo, la actriz de “Ojitos hechiceros” enfatizó que el bailarín es que es un hombre independiente y que “no es un hijito de mamá”.

“Es super detallista. Lo que me gusta es que no es un ‘hijito de mamá’ que tiene que esperar a que le sirvan las cosas, a que tú lo atiendas. Él toma la iniciativa, hace las cosas y me encanta un hombre así, independiente, que haga sus cosas, que no le tienes que estar diciendo ‘haz esto’, qué pereza”, dijo ante las cámaras de “Mujeres al mando”.

Como se recuerda, Melissa Paredes confirmó que tiene un mes de relación con Anthony Aranda, el bailarín con quien fue ampayada besándose dentro de su camioneta cuando aún estaba casada con Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

