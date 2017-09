Hincha de la selección peruanay por supuesto, de su esposo. Francesca Carranza, esposa Carlos Cáceda e hija del popular futbolista José Luis 'Puma' Carranza, está feliz y enamorada.

Así lo aseguró Melissa Paredes, quien tuvo entre las invitadas de su 'baby shower' a la pareja del arquero de la 'blanquirroja', a quien sorprendió con un peculiar accesorio.

La ex Miss Perú se percató que la carcasa del celular de Francesca, esta era nada más y nada menos que la camiseta de su esposo, recientemente convocado a la portería para los partidos de la fecha 16 de las Eliminatorias Rusia 2018.

El momento fue capturado y compartido en un video, donde la hija del ex jugador de Universitario no deja de reír al ser descubierta. "Yo amo a mi esposo, pero ella ya es hincha, hincha mal ¡Francesca me encanta tu 'case'!", aseguró la modelo.