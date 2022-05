Melissa Paredes se volvió a pronunciar sobre el fin de su matrimonio con Rodrigo Cuba y por más que negó haberle sido infiel, sí se animó a revelar que ellos planeaban tener otro hijo para “salvar su matrimonio”. La exmiss Perú resaltó que los esfuerzos fueron de ambos lados.

“Sí, era intentar e intentar, nadie quiere que su matrimonio se acabe, no es algo que tú quieras, no es algo que digas ‘ya, me largo, se acaba y me voy’, no, bastantes veces intentamos, fue trabajo de ambos, obviamente”, destacó en entrevista con Ethel Pozo.

Melissa también destacó que ellos pensaban ampliar la familia con el objetivo de darse una nueva oportunidad. “Intentamos muchas veces, hasta pensábamos en procrear y quizá eso nos una más, ese es el error que mucha gente comete, pero lo que no es no es”, agregó.

“Las parejas creo que deben de saberlo, y los matrimonios lo saben cuando uno está mal siempre intenta de varias formas que eso reactive se reavive y que vuelva el amor y todas esas cosas bonitas que pasan”, reflexionó.

La exconductora de televisión también comentó que siempre había tenido una gran amistad con el padre de su hija. “Nosotros hasta hace poco hemos tenido una gran amistad, éramos amigos, los mejores amigos en mi mente, hasta antes del ampay, hasta después del ampay diría yo”, destacó entre risas.

Incluso dijo que no entendía cómo había llegado a la situación actual pues después de ser ‘ampayada’ con Anthony Aranda, ella seguía teniendo una buena relación con el ‘Gato’. “Después del ampay hablábamos normal como si nada hubiera pasado, dormimos juntos hasta después de ampay porque mi hija dormía con nosotros”, dijo.

Melissa Paredes dice que intentó tener otro hijo con Rodrigo Cuba

“Desde un inicio es poco creíble la relación de amigos, de padres amigos que decidimos tener y por lo tanto no pelearnos y bueno nuestra relación tampoco era de pelearnos, no hubo gritos ni peleas locas de parejas”, comentó.

Para la exconductora de televisión fue una sorpresa que su exposo enviara diversos comunicados expresando su posición tras el divorcio y dijo que habían tenido una separación tranquila hasta antes de la difusión de su ‘ampay’. “Antes del ‘ampay’ ya estábamos separados no había besos ni caricias, dormíamos juntos con nuestra pequeña porque a ella le gustaba eso, no había nada de eso, nos llevábamos bien, tranquilos y en paz”, puntualizó.

VIDEO RECOMENDADO

Además, sepa a quienes plagiaron Lilia Paredes y Pedro Castillo. También, Fernando Huamán Director del Centro de Investigación en Opinión Pública en la Universidad de Piura analiza la tesis del presidente. Y, Rusia anuncia expulsión de diplomáticos.