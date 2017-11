Cansada de las críticas, Melissa Paredes le respondió con dureza a quienes juzgan su papel de madre en Instagram, donde publica diariamente imágenes junto a su hija recién nacida Mía.

Como se recuerda, la ex Miss Perú recibió comentarios negativos luego que compartió unas fotografías donde se ve a su pequeña bebé muy cerca a su gato.

Sus seguidores la calificaron de irresponsable y aseguraron que estaba exponiendo a su hija a contraer toxoplasmosis, una enfermedad que se encuentra en las heces de los felinos.

"Ya me tienen harta, infórmense antes de comentar tantas cosas en mi Instagram. Su pediatra me dijo que no tiene nada de malo que la gata esté al lado de Mía ya que no sale de casa, no es una gata callejera. Sus mitos y sus cosas raras no me importan. Me importa lo que me diga y me recomiende el pediatra. ¡Bye!", dijo la modelo a través de sus historias de Instagram.

"A todo esto, ¿No se aburren de estar comentando a una persona que no les cae, que aburro, que soy chola? ¡Ya cánsense!", completó su mensaje la modelo.