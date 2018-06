Melissa Paredes: "Realmente es maravilloso que nos vean en otros países"

¿Es cierto que la telenovela 'Ojitos hechiceros' se verá por las pantallas ecuatorianas?



¡Sí! Me encanta que ' Ojitos hechiceros ' tenga tanto éxito. Cuando me dieron la noticia, no lo pude creer, pero me alegra mucho que trascienda fronteras. Realmente es maravilloso que nos vean en otros países. La gente de Ecuador nos sigue bastante y yo tengo varios seguidores en mis redes sociales que son de allá... Sería lindo hacer una gira con el elenco por Ecuador, pero nadie nos ha dicho nada aún.

¿Cómo te sientes con tu incursión en el teatro con la reposición de la obra 'Hadas'?



Estoy feliz porque es algo que me faltaba hacer y ya me estoy estabilizando más como actriz. Para mí, estar en el teatro es un reto. Anteriormente, Natalie Vértiz fue quien protagonizó esta obra y lo hizo muy lindo. Mi personaje será la hada reina y voy a cantar, pero también haré muchas cosas en escena y espero que lo disfruten. La puesta en escena se estrenará en agosto en el teatro de Plaza Norte.

¿Has recibido algunas críticas por tu trabajo en la actuación en nuestro país?



Con respecto a mi actuación en la telenovela o el musical de Ojitos hechiceros, no he recibido ninguna crítica, gracias a Dios. Al contrario, a la gente le gusta lo que hago en televisión. Las críticas que recibo solo son por mi físico, pero eso es algo superficial y a mí me tiene sin cuidado, no me afecta. Si hablaran mal de mi trabajo, ahí sí me preocuparía, pero voy por buen camino. Yo seguiré actuando.