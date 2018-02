Confirmado. Empezaron las grabaciones de la nueva telenovela ‘Ojitos hechiceros’ con una gran sorpresa, la modelo Melissa Paredes debutará en la actuación con el rol protagónico de esta nueva propuesta de Michelle Alexander.

' Ojitos Hechiceros' narra la tierna historia de ‘Estrellita’, una niña que gracias al amor incondicional de su padre logrará derribar cualquier adversidad para cumplir su más anhelado sueño: convertirse en una estrella de la cumbia peruana.

“Estoy sumamente agradecida por esta valiosa oportunidad. Me he venido preparando desde hace mucho tiempo. Estudié actuación con Bruno Odar y actualmente me sigo preparando en el Taller de Talentos de Del Barrio, así que tenía muchas ganas de poner en práctica lo aprendido”, manifestó la ex Miss Perú.

“Estoy llevando clases de canto porque así lo requiere el personaje. Espero que disfruten pronto de nuestro trabajo, pues esta historia es demasiado bonita para vivirla juntos en familia”, agregó.

El elenco lo completan los actores Carolina Infante, Gabriela Velásquez, Rodrigo Sánchez Patiño y la pequeña Alessia Lambruschin. La novela es un homenaje a la cumbia peruana. Por ello, a lo largo de la telenovela participarán los mejores exponentes de este género como Marisol, quien aparecerá en el primer capítulo.