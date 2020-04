Melissa Paredes usó sus redes sociales para manifestar que viene pasando por un momento complicado debido a la inmovilización social obligatoria por el coronavirus (COVID-19). La actriz contó que está preocupada porque su esposo, Rodrigo ‘Gato’ Cuba, fue operado en México. La joven obtuvo el apoyo de todos sus seguidores de Instagram.

“Les cuento que hace mucho tiempo no vivía este tipo de ansiedad. Ayer no pude dormir como hasta las 4 a.m. No lo logré, hoy se operaba mi esposo de la rodilla, en México, lejos de nosotras. Y de verdad que ufff, en qué escenario nos puso la vida. Lo más difícil de esta situación es definitivamente no estar a su lado”, señaló.

“Gracias a Dios la operación salió perfecta. De por si nos tocó un año súper complicado a todos, pero hoy quiero que sepan de que esta familia tiene un problema más, y estoy segura que como muchos en sus casas, pero también quiero decirles que vamos a salir de esta y nos vamos a volver a levantar”, concluyó.

Por su parte, el exjugador de Alianza Lima manifestó que su operación fue todo un éxito y publicó unas fotografías desde el hospital.

“Gracias a Dios está mañana fui operado con éxito de mi ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Ahora toca recuperarme para regresar a lo que me apasiona. Quiero agradecer a mi esposa y a toda mi familia por el apoyo incondicional en esta difícil situación y por las oraciones elevadas”, contó desde Instagram.

VIDEO RECOMENDADO

Bad Bunny confirma relación con Gabriela Berlingeri vestido como en su video “Yo perreo sola”

Bad Bunny confirma relación con Gabriela Berlingeri vestido como en su video “Yo perreo sola”