La niñera que cuidaba a la hija de Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba declaró para el programa “Amor y Fuego” y reveló detalles pocos conocidos de la convivencia entre el futbolista y la exconductora de “América Hoy”.

En comunicación con el espacio de espectáculos, la señora Miriam explicó que Paredes cambió de actitud en su hogar cuando comenzó a participar en “Reinas del show”, espacio de Gisela Valcárcel.

“Era otra Melissa. Tuvo un cambio tremendo... ella puso distancia con él (por Rodrigo Cuba)”, contó la niñera.

Niñera revela que vio llorar a Rodrigo ‘Gato’ Cuba por el caso Melissa Paredes

La señora Miriam también contó que vio llorar a Rodrigo ‘Gato’ Cuba por las imágenes de Melissa y el bailarín Anthony Aranda, donde ambos salen besándose en el auto de la actriz.

“Yo lo he visto llorar porque él nunca se imaginó que la señora le hiciera eso. Él jamás se lo imaginó y lo vi sufrir”, narró la nana.

Finalmente, la niñera negó que el futbolista sea un psicópata, una acusación que hizo Paredes a nivel nacional.

“Yo quiero que ellos se arreglen, la niña no tiene que sufrir. La niña no tiene que estar por allá o por acá. Todavía dice que el señor es un psicópata y eso no es cierto”, concluyó.

