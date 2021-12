El 2021 fue el año de las ‘Melissas’ definitivamente. Mientras que Melissa Klug tiene planes de matrimonio con Jesús Barco, Melissa Paredes se divorció de Rodrigo ‘Gato’ Cuba’. En tanto, Melissa Loza nos enseñó el verdadero significado del perdón al amistarse con su hermana menor, Spheffany.

Antes se cerrar el año, en esta nota le presentamos un resumen de estas historias que dieron de qué hablar en la farándula local.

Melissa Paredes y el ‘ampay’ que provocó su divorció

En octubre de 2021, el programa “Magaly TV: La Firme” difundió un ‘ampay’ de Melissa Paredes y el bailarín Anthony Aranda, su compañero en el programa “Reinas del show”.

Las imágenes estremecieron a la farándula local porque ante el ojo público, la conductora tenía un matrimonio feliz con el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba, el padre de su única hija.

Ante estas imágenes, la conductora no se presentó más al programa de Gisela Valcárcel, pero sí dio la cara en “América Hoy” para brindar su descargo entre lágrimas.

Según contó Melissa, ella estaba distanciada de su esposo antes del ‘ampay’, pero que vivían juntos porque “no tenía a donde ir”.

“Él (por Rodrigo Cuba) y yo acordamos algo. Acordamos algo desde que yo sentí un gusto por alguien (por el bailarín), le conté. Eso fue a fines de setiembre. Él me dijo si podíamos arreglarlo”, contó Melissa entre lágrimas.

Finalmente, Melissa Paredes dijo que se alejaría del programa “América Hoy” por tiempo indefinido y en ese transcurso, la expresentadora se divorció de Rodrigo ‘Gato’ Cuba y se mudó junto a su hija Mía a otro departamento.

Tras divorciarse del padre de su hija, Melissa Paredes comenzó una nueva vida lejos de la pantalla chica, pero sigue protagonizando comprometedoras imágenes. A inicios del mes de diciembre, la exconductora fue captada con el bailarín Anthony Aranda en la avenida Benavides, pero ninguno de los ha oficializado una relación sentimental.

Melissa Klug se comprometió y alista su boda

El 2021 fue un increíble año para Melissa Klug, quien volvió a creer en el amor tras iniciar una relación sentimental con el futbolista Jesús Barco. Ambos invaden las redes sociales con distintas muestras de amor, pero la más grande fue cuando el deportista le pidió matrimonio a la empresaria.

En setiembre de 2021, Klug reveló que se comprometió con Barco. A través de una romántica publicación en su perfil de Instagram, la empresaria de 37 años pronto se convertirá en esposa del futbolista de 24 años.

“No soy perfecta y no pretendo ser ejemplo de nadie, los que me conocen saben que sin mi familia no soy nada y que por ellos yo soy todo. Gracias Jesús Barco por aceptarme y amarme con toda mi banda. Yo sé que no es normal, ¿pero cuando la gente normal ha sido feliz? Gracias a nuestras familias por decir ‘sí' y celebrar con nosotros este momento tan mágico Les presento a la banda Barco Klug”, expresó Melissa en su red social.

Jesús Barco no se queda atrás y es un novio feliz, o al menos así lo evidencia su cuenta de Instagram, donde comparte fotos y videos de su historia de amor con la mujer que le robó el corazón.

Melissa Loza se reconcilió con su hermana

Pese a que ambas juraron que nunca más iban a hablarse por los problemas familiares que protagonizaron en el pasado y que se hicieron público a nivel nacional, Melissa y Spheffany Loza se reconciliaron.

La reconciliación de las hermanas Loza se dio en uno de los programas más emotivos de “Esto es guerra”, luego que Elías Montalvo estuviera al borde de la muerte luego de caerse en un juego de altura en pleno programa en vivo del reality juvenil.

Elías conmocionó a la audiencia y sus fans pensaron lo peor, pero el participante salió ileso de dicho accidente. Al día siguiente se realizó un programa especial, donde todos los integrantes de “Esto es guerra” hablaron de la muerte y de la reconciliación con sus familiares “antes de partir al cielo”.

En medio de este programa inédito del reality juvenil, las hermanas Loza decidieron abrazarse y perdonarse ante las pantallas de América TV. En ese preciso instante, Spheffany se mostró muy conmovida al conseguir el perdón de su hermana mayor.

“Para empezar, yo quiero decirle de todo corazón y de los más profundo de mi corazón que te amo con mi vida. Que he esperado esto hace mucho tiempo y si te lo digo acá es porque se dio la oportunidad”, expresó Spheffany entre lágrimas.

“No sabía cómo acercarme a ti y creo que la vida me puso acá (en el programa ‘Esto es guerra’) por algo. Yo no pensaba regresar al programa y no pensé encontrarme contigo de nuevo. Tengo tantas cosas que decirte y te las diré detrás de cámara porque acá no se trata de hacer algo armado”, añadió.

Finalmente, Melissa Loza y su hermana menor han retomado su relación como hermanas. Ellas no comparten fotografías juntas en redes sociales, pero siguen compartiendo set de televisión y celebran juntas cuando ganan una competencia en “Esto es guerra”.

