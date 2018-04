Melissa Paredes: "Me gustaría ser mi personaje ‘Estrella’ en ciertos momentos"

Melissa Paredes disfruta el éxito de la telenovela 'Ojitos hechiceros' (vía América TV) y calla la boca a sus detractores que no esperaban su buen desempeño como protagonista en su debut como actriz.

¿Esperabas que la telenovela Ojitos hechiceros lidere el rating de lunes a viernes?

No esperaba que tuviera tanto éxito y me sorprende la gran acogida. La historia esta bellísima, el elenco es grandioso y el equipo es muy bueno. Somos líderes en el rating y eso es grandioso.

¿Cómo te has sentido con este primer protagónico?

Estoy muy satisfecha con mi participación. No esperaba que gustara y transmitiera tanto. Me encanta la historia, me encanta ‘Estrella’ y me gustaría ser mi personaje en ciertos momentos. Yo soy muy impulsiva, alterada y ‘Estrella’ no, ella se molesta, pero dentro de sus casillas.

¿Qué crees que la productora Michelle Alexander vio en ti para ofrecerte el papel estelar?

Hice tres casting y pasé diferentes etapas. Lo que Michelle me contó es que vio el casting y le gustó lo que yo transmitía. Eso la convenció para darme la oportunidad.

Hubo muchas críticas y dudas con respecto a tu papel estelar. ¿Sientes que has cerrado bocas a varios con tu desempeño?

Sí, me lo han dicho. Me dicen: “Me cerraste la boca”, “¡me callaste!”, porque antes no creían en mí y nunca me habían visto actuar. Era difícil decir si era buena o mala, lo que ahora interesa es que le gusta a la gente.

¿Cómo fue tu preparación?

Me preparé observando. Estudié mucho a mis amistades y familiares que tienen el perfil de ‘Estrella’ (una mujer que anhela ser cantante), esa ha sido mi inspiración. Sigo el guion, ahí veo cómo es ella.

¿Te identificas con ‘Estrella’?

No tengo relación alguna (risas). ‘Estrella’ es más introvertida y es todo lo contrario a mí (risas). Yo soy un ‘boom’, mientras ‘Estrella’ es más reservada.

¿La telenovela se basa en la vida de la cantante Marisol?

No, pero muestra un mundo tan complicado como el de la cumbia. Es lindo, pero tiene su sacrificio y se viaja mucho a provincias.

¿Crees que el equipo de trabajo te ayudó mucho?

Cuando yo empecé a grabar solo alternaba con algunos actores. Pero Rodrigo Sánchez Patiño me empezó a aconsejar, dar tips y me corregía. Eso me ayudó. También me apoyaron Gabriela Velásquez Emilram Cossío. Ellos me ayudaron mucho cuando todo era nuevo para mí.

¿Cuál ha sido tu escena más complicada?

La escena más difícil fue cuando ‘Estrella’ descubre la infidelidad de su esposo ‘Joao’ (Rodrigo Sánchez Patiño). En esta escena tenía que llorar, pero me era difícil, porque como Melissa Paredes me era difícil llorar. Me daba cólera. Eso fue lo más difícil porque yo soy más pesada.

¿Cómo hubieras reaccionado?

¡Olvídate! Yo lo miraba y ¡chau!, me voy. No hay forma de que perdone una infidelidad. No me rebajaría a preguntar o decirle a la amante: “¿Qué pasó?”.

¿Era tu sueño convertirte en una buena actriz?

Sí, siempre fue mi sueño ser actriz. No encontraba el camino para iniciarme como actriz, pero me dieron la oportunidad y estoy demostrando que estoy a la altura. Siempre estaré agradecida.

¿Qué tan difícil fue desligarte de la etiqueta de chica reality?

Yo nunca busqué desligarme de ser modelo o chica reality. Si me preguntan: ¿Quién soy o qué hago? Yo respondería que soy actriz, modelo, ex Miss Perú, chica reality, soy todo. No entiendo porqué los chicos reality quieren desligarse de eso para ser actores. No me parece. Es como querer borrar tu pasado para convertirte en alguien más, eso no va a pasar jamás. Creo que ahí está el error. Me pueden llamar modelo o chica reality y no me molesta.

¿No te arrepientes de haber participado en los realities?

¡Para nada! Fueron momentos muy bonitos y me divertí muchísimo. Corrí, salté, bailé y fue lindo. Me gusta mi trabajo, la televisión y, definitivamente, me gusta ser actriz. Hoy por hoy, quiero seguir haciendo esto y me seguiré preparando para seguir actuando.

Se piensa que por ser mediática obtuviste un papel importante en la telenovela.

¡Para nada! Me he preparado en talleres de actuación y también de canto. Yo estaba buscando una oportunidad desde hace más de dos años y no me la daban. Me iban a dar un papel pequeño en otra serie el año pasado, pero salí embarazada y no pude estar. Ahora me vino la oportunidad completa. No me la he llevado fácil y nadie me ha regalado el lugar donde estoy.

¿Quizá piensas emprender una carrera como cantante?

No me lo imagino porque sé que tendría que sacrificar mucho tiempo. No me gusta abarcar muchas cosas porque prefiero darle tiempo a mi bebé. El canto es un complemento para mi carrera. Igual seguiré estudiando porque lo puedo necesitar.

¿Cómo va la relación con tu esposo, el futbolista Rodrigo Cuba?

¡Todo es increíble! Estamos superbién, somos muy felices y, gracias a Dios, somos un matrimonio feliz con mi pequeña Mía Melissa.

¿Te animarías a volver a participar en un concurso de belleza luego de ser Miss Perú?

No hay forma de que lo haga (ya tiene 27 años). Además ya no soy señorita, soy señora y no podría participar en el Miss Perú.

¿Qué opinas de las recientes denuncias en contra de directores y actores por presunto acoso sexual?

Es un tema muy delicado que prefiero no tocar. Mi apoyo para las mujeres siempre estará, pero siempre y cuando seamos sensatas y correctas. Es importante no solo empoderar a la mujer, sino al hombre también darle su valor. Todos somos seres humanos.

AUTOFICHA

* “Nací el 11 de agosto de 1990 en el Callao. Soy chalaca de barrio y 100% hincha de Alianza Lima. Hincho por el equipo en el que esté mi esposo, pero por mi parte soy hincha aliancista. Mis padres son Víctor Hugo y Celia. No vivo con ellos, pero los visito con frecuencia. Ahora vivo con mi esposo y mi hija”.

* “Mi gran sueño desde niña es ser actriz y trabajar en televisión. Ahora que este sueño se ha realizado me siento dichosa. De aquí a unos años me veo estudiando para ser una gran actriz, para consolidarme y llegar más lejos. No pararé porque no tengo límites”.

* “Soy madre de mi pequeña bebé Mía y esposa del gran futbolista Rodrigo Cuba. Me gustaría mucho volver a ser madre, pero eso será más adelante. Por el momento quiero engreír bien a mi gordita. En el futuro me gustaría volver a ser madre, es una etapa muy bonita y la mejor de mi vida”.