Está denso el panorama. Melissa Paredes no dudó en pronunciarse en sus redes sociales tras la entrevista de Ethel Pozo y Janet Barboza a Christian Domínguez , luego que este afirmara haber sido infiel a Pamela Franco en el ‘auto rana’ con Mary Moncada.

Como se recuerda, la exesposa de Rodrigo ‘Gato’ Cuba aclaró que ella no dejó la conducción de América Hoy, sino que la sacaron tras destaparse su’ampay’ con Anthony Aranda. “No es que yo la dejé, si yo la hubiera dejado sería diferente. Algo que te quitan de la noche a la mañana, siento yo por cometer supuestamente un error que todo el mundo puede cometer, pero que ellos lo cometen, a ellos no se les quita nada, pero nosotras las mujeres sí. Eso me dolió”, explicó al programa ‘Mujeres al Mando’.

Tras más de 2 años de lo ocurrido, Melissa Paredes volvió a pronunciarse en su cuenta de Instagram, luego que Christian Domínguez reapareciera en el programa ‘América Hoy’ para hacer sus descargos sobre su acto de deslealtad.

“Hay de ustedes escribas y fariseos que son hipócritas”, se escucha en el video que la modelo compartió.

¿Melissa Paredes perdió su trabajo tras ‘ampay’ con Anthony Aranda?

De acuerdo con Armando Tafur, productor de Reinas del Show y América Hoy, programas donde trabajó Paredes como participante y conductora, la permanencia de la exchica reality estaba en duda. “Le sugerí a Melissa que se tome un tiempo y lo ha aceptado, no sé si será un día, dos o tres porque ella necesita arreglar sus temas personales y la parte legal porque tiene un matrimonio, no es que sea un enamorado, pues si fuera así le dijera que mañana mismo volviera. Además, la necesito concentrada para el programa de las mañanas y su participación en Reinas del show”, comentó Tafur para Trome.

El productor señaló que Melissa Paredes tenía contrato con América TV hasta diciembre de 2021. Sin embargo, la modelo no renovó debido al ampay emitido en Magaly TV, La Firme. “El programa está dirigido para la familia y donde tocamos muchos temas y, la verdad, a la hora de la hora debemos ser consecuentes con lo que hacemos. Nadie dice que uno es santo, pero las personas que aparecen en televisión deben ser consecuentes con sus actos”, expresó Tafur.

“Yo la tenía en el programa como la mamá y esposa joven, entonces tiene que arreglar sus cosas para que pueda seguir teniendo el perfil que busco en ella para América hoy”, agregó.

