La progenitora de Melissa Paredes, Celia Rodríguez Taboada, defendió la versión de su hija y aseguró que ella sí sabía que la actriz estaba separada de Rodrigo Cuba antes que se emitiera el ampay difundido por el programa ‘Magaly TV, la firme’.

Y es que una y otra vez, Melissa Paredes señaló que había terminado con Rodrigo Cuba antes del ampay que fue en el mes de octubre, pero que habían decidido vivir juntos hasta diciembre.

“Por supuesto, yo sí sabía, no sé las fechas exactas, fue aquí en mi casa que ella vino a contarme: ‘mamá, hemos terminado’, pero fue mucho antes del ampay. Me dijo: ‘No le digas a la mamá de Rodrigo, no lo sabe, él dice que lo va a manejar’. Estoy cometiendo una infidencia, pero em gusta hablar con la verdad”, señaló Celia Rodríguez en ‘América hoy’.

El reportero del magazine recordó a la señora Rodríguez que Melissa y Rodrigo aún tenían conversaciones en el chat donde se demuestra que se querían y que tenían una relación de pareja.

“Efectivamente, pero de qué fecha lo sacan, revisen los chats que manda él, de qué fechas son... No son de octubre (mes del ampay)”, aseguró la señora Rodríguez, quien aprovechó para pedir paz por el bienestar de su nieta.

