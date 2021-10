Magaly Medina se burló de Ethel Pozo luego que Melissa Paredes la negó como amiga en la reciente edición del programa “América Hoy”, espacio televisivo donde la aún esposa de Rodrigo ‘Gato’ Cuba decidió dar su descargo tras protagonizar un polémico ‘ampay’ con el bailarín Anthony Aranda.

Medina utilizó los primeros minutos de “Magaly TV: La Firme” para reírse de la hija de Gisela Valcárcel, quien lloró en más de una ocasión en “América Hoy” por la separación de Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

“Los ‘lloriqueos’ de Ethel (Pozo) porque ella se alucinaba la ‘best friend’, la ‘yunta’ y la comadre de Melissa Paredes. Todos los días hablaban de que Melissa (Paredes) le presentó a su novio... A ella (por Ethel Pozo) no se le ocurrió mejor idea que abrir su programa en modo ‘lloriqueo’”, expresó Medina entre risas.

“Se le veía patética... Digna amiga de su madre (por Gisela Valcárcel), ella ‘lloriqueaba’ como si le hubieran puesto los cachos”, añadió.

Magaly también recalcó que Paredes y Pozo no son amigas cercanas, detalle que Melissa dejó claro en la reciente edición de “América Hoy”.

“Algún día llorarás de corazón y no de fingida e hipócrita. Además con alguien que le hizo el desaire público porque después de estar ‘lloriqueando’, Melissa dijo ‘que ella no sabía (de la separación) porque solo a su entorno más cercano le había contado’. Con esto le dijo ‘aguanta tu coque mamita que tú no eres de mi entorno cercano’”, sentenció.

‘Ampay’ de Melissa Paredes y su bailarín Anthony Aranda

Las comprometedoras imágenes de Melissa Paredes junto al bailarín Anthony Aranda y en el interior de un auto se difundieron en medio de sorpresas porque ante el ojo público, la conductora aún mantenía un sólido matrimonio con el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

En medio de duras críticas por parte de los cibernautas, la presentadora de televisión recurrió a sus redes sociales para aclarar que estaba separada del padre de su hija desde la última semana del mes de setiembre.

“Hay un sinfín de decisiones que se toman en la vida, esta ha sido una de las más difíciles que nos ha tocado afrontar. Desde la última semana de setiembre, Rodrigo (Cuba) y yo decidimos finalizar nuestra elación sentimental, sin embargo, hemos llegado a un muy buen término entre ambos. Somos y seremos siempre muy buenos amigos. A su vez, solicitamos el respeto por nuestra intimidad, como lo manifesté al principio de estas líneas, no es nada sencillo”, fue el comunicado de Paredes en Instagram.

