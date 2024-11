Melissa Paredes: "Las mujeres son las peores enemigas de las mujeres"

Melissa Paredes es una de las figuras más populares en la farándula peruana. Ha demostrado versatilidad en diversos campos, desde el modelaje hasta la conducción y actuación. Más allá de los reflectores, asegura que su fe en Dios la ha llevado a superar momentos mediáticos muy complicados. Ahora está junto a Julián Zucchi en la obra El divorcio, que va de viernes a lunes hasta el 2 de diciembre en el Centro Cultural Ricardo Palma de Miraflores. Las entradas están a la venta en Joinnus.

‘El divorcio’ tiene gran acogida.

Sí. Es una obra supergraciosa. En realidad, está bien planteada, muy divertida, bien dinámica.

Hay gente que piensa que la falta de oportunidades y dinero son limitantes para alcanzar sus metas, ¿qué les dirías?

Bueno, yo creo que uno, si se lo propone, puede conseguir todo lo que quiera en esta vida. No hay límites para mí y creo que para nadie si se propone salir adelante. Todo está en la mente.

¿Cómo fue obtener tu primer protagónico en una novela?

Fue increíble, jamás me voy a olvidar. Fue hermoso, también muy fuerte, porque ingresar a un protagónico es bastante fuerte, por lo que demanda en sí todo el proceso de grabación, pero a mí me encantó.

¿Te incomoda que te vean como una sex symbol?

No, siempre me han visto así, creo que soy una mujer muy sensual en sí, sin hacer nada ya les parezco así, es algo que se me da; pero también a la hora que me toca interpretar un personaje, soy todo lo contrario y lo he mostrado con casi todos mis personajes que han sido cero sexy, cero sexuales. Estrellita (Ojitos hechiceros) era muy recatada, así que si me ven así, está bien, me encanta.

¿’Ojitos hechiceros’ te cambió la vida?

Sí, bueno, mi vida artística sí. La actuación era algo que yo quería mucho y se me dio de la mejor manera. Creo que tuve muchísima suerte y la bendición de que a Michelle Alexander le haya encantado mi personaje y que haya sido todo un éxito en todo el Perú.

¿Incursionarás en el canto?

No, el canto no es lo mío, la verdad. No es algo que me atraiga, nunca me ha quitado el sueño, sinceramente. Pero una nunca sabe, por ahí algo puede salir.

Has trabajado como conductora, diseñadora, modelo, emprendedora, actriz. ¿Con cuál de todos te quedas?

Hoy por hoy, con mi carrera de actuación y con mi faceta de empresaria. Tengo una escuela de baile que se llama U Move Dance Studio, que me va superbién.

¿Qué tal tu paso por ‘Al fondo hay sitio’?

Superlindo. Me encantó ‘Patty’, me fascinó. Creo que a varios también les encantó. Fue muy bonito, y por eso ese personaje es muy especial para mí. Sí volvería a interpretarla.

Renunciar al Miss Perú fue uno de los momentos más difíciles.

En ese momento, sí. No fue el más caótico, por así decirlo, porque recién empezaba, pero he tenido momentos más caóticos que al final ese episodio no fue nada, así es la vida.

¿Dónde encuentras la fuerza para seguir?

En Dios y en mí misma. O sea, Dios me da esa fortaleza y esa resiliencia que tengo como mujer.

¿Nunca pensaste en rendirte y renunciar a la farándula?

No. Yo no me rindo así de fácil y creo que todo lo que me propongo lo hago y lo consigo de una forma u otra y siempre ayudada de la mano de Dios. Les diría a las mujeres que están pasando por algo similar que siempre hay que confiar en una, que no importa lo que diga el resto, solo importa lo que tú piensas de ti misma, cómo te tratas a ti misma, cómo te hablas a ti misma. Y siempre tener la confianza y la convicción de que Dios va a estar ahí para ti en todo momento y que aunque parezca que no puedes más o que no vas a salir de eso, créeme que sí va a pasar y créeme que sí vas a salir y todo va a estar bien y vas a volver a brillar. Yo no necesito un matrimonio ni un hombre para brillar, brillo por mí misma, por mi esencia, por cómo soy simplemente.

¿Cómo va la luna de miel?

Increíblemente bien. Mi matrimonio va superlindo, a Anthony lo amo, me encanta, vamos superbién. Gracias a Dios estamos súper.

¿Te gustaría tener más niños?

Sí, claro, ahora recién lo hemos conversado y hemos dicho sí, vamos a ver si el próximo año, para tenerlo en 2026.

¿Te sentiste derrumbada por el machismo?

Por supuesto, somos un país totalmente machista. Avalamos todo lo que el hombre hace, pero si una mujer, hace algo mal, uff, nos sepultan. Yo creo que como sociedad estamos pésimos y vamos a seguir estándolo, pero lamentablemente es así. Somos mujeres, somos menos acá en el Perú. Es así y como se dice, hay que apechugar y hay que seguir porque es lo que hay.

También hay mujeres atacando a otras.

Creo que las mujeres son las peores enemigas de las mujeres. Las mujeres se odian entre sí. O sea, es algo que he aprendido en mi carrera, en el mundo en sí, en redes sociales no hay nadie que ataque más a una mujer que otra mujer.

¿Por qué crees que ocurre?

Yo creo que nos falta más amor a nosotras mismas, si nosotras nos amáramos a nosotras mismas, no estaríamos viendo la paja en el ojo ajeno. Creo yo que si nosotras nos amáramos a nosotras mismas, como somos, nos endulzáramos, nos quisiéramos, o si creyéramos que somos capaces de todo, estaríamos criticando menos y envidiando menos.

¿Qué opinas del feminismo?

No soy feminista ni machista. Me considero una persona neutra. Creo que hombres y mujeres somos iguales. Me levanté por mí misma porque yo soy así, porque mi carácter es así, porque yo nunca voy a permitir que alguien me haga sentir menos cuando yo sé lo que soy.

¿Qué es lo más difícil que te ha tocado enfrentar?

Las críticas. A los que se escandalizan tanto por mí y dicen “ay, por Dios”, pero cuando lo ven en otros es como “ay, bueno, un error más, hay que comprenderlos, están en terapia, pobrecitos”.

¿Cómo lograste tener un vínculo sano con tu expareja, el ‘Gato’ Cuba?

Tuvimos que aprender que tenemos al ser más maravilloso de este planeta que nos necesita; no juntos, pero sí unidos por ella y eso creo que es lo más importante en esta vida y así nos ve, como sus papás que estamos ahí para todo, y si tenemos que ir a algún lugar con ella, lo hacemos. Lo que pase entre nosotros no importa, al fin y al cabo, nosotros salimos sobrando.

VIDEO RECOMENDADO: