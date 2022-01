Melissa Paredes y Susy Díaz se reencontraron en el set de “Mujeres al mando” y la actriz aprovechó el momento para encarar a la excongresista por lanzar ‘su dieta’ tras el ampay que protagonizó con Anthony Aranda.

La actriz de “Ojitos hechiceros” aseguró que no guarda rencor a la mamá de Florcita Polo por popularizar su ‘dieta’.

“Susy, buenos días, hoy me vas a dar tu dieta. Yo te encontré en la puerta y te saludé, yo soy cero rencores, soy bien así, y luego recordé que habías dicho la ‘dieta de Melissa’”, comentó Paredes al ver a Díaz ingresando al set.

Sin embargo, Melissa Paredes aprovechó la oportunidad para cuestionar a Susy por lanzar su ‘dieta’. “Mira, yo te quiero un montón, me encantas, pero cómo es eso de la ‘Dieta de Melissa’”, dijo a Susy.

Ante ello, la excongresista se defendió y explicó que en realidad fue un amigo de ella quien creó la popular frase: “La dieta de Melissa: la que te termina y no te avisa”.

“Yo te voy a contar quién me dio la dieta. Un amigo me invitó a cenar, me dijo tengo una buena para que la pongas. Yo tenía otra suave para ti, te voy a decir: ‘La dieta de Melissa después de hacerla te da risa’”, comentó.

