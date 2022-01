Melissa Paredes reapareció esta mañana en el programa ‘Mujeres al mando’, donde también estuvieron como invitadas Dorita Orbegoso y Cris Soifer. La exmiss Perú fue consultada si perdonaría una infidelidad y se mostró bastante incómoda.

Dorita le hizo la consulta a la modelo y Melissa respondió tajantemente con un “no”, y tras unos segundos en silencio intentó sustentar su respuesta, pero la incomodidad se notaba en su rostro.

“No perdonaría una infidelidad, las cosas como son, las cosas claras, no te quiero más, ahí nomás”, dijo Paredes para asegurar que no toleraría la deshonestidad en una relación.

En otro momento, la exmiss también resaltó que no soporta que le mientan. “Siempre que me diga la verdad, yo veo qué hago, si lo perdono o no perdono, si hablamos, si lo mando a volar”, indicó.

Tras la consulta de Dorita Orbegoso, Melissa Paredes optó por cortar con la participación de la vedette y la despidió del programa.

null null