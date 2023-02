La conductora de ‘Préndete’, Melissa Paredes, resaltó el bajo rating que tiene actualmente su exprograma ‘América Hoy’. Además, aseguró que el bloque de espectáculos de Rebeca Escribens le deja un “buen colchón” al espacio conducido por Janet Barboza, Brunella Horna y Ethel Pozo.

La expareja del ‘Gato’ Cuba expresó que siente pena por esta baja en la audiencia del programa del que formó parte durante el 2021. Sin embargo, mostró sorpresa, pues dice que Escribens “les deja en 8 puntos o en 9″.

“Sé que Rebe hace bastante (rating) y Jazmín (Pinedo) también”, agregó durante su conversación con Trome.

Sobre las indirectas recibidas por su excompañera, Janet Barboza, prefirió no opinar y dijo que mantener la humildad es lo más importante:

“Creo que no es bueno burlarse de nadie porque un día estás arriba y otro día caes. La vida es así. No siempre vas a estar en el mismo lugar y no siempre vas a estar abajo tampoco. Lo importante es mantener la humildad y seguir trabajando por un propósito, pero sin mirar al lado porque eso no trae nada bueno”, señaló para el mismo medio.

