La conductora de espectáculos de ‘Préndete’ no tiene los mejores conceptos de Magaly Medina y Ethel Pozo, pues con ambas ha tenido altercados en televisión tras su separación con su exesposo, el ‘Gato’ Cuba, y luego de hacerse pública su relación con Anthony Aranda.

En una ronda de preguntas hechas por su compañera de programa, Karla Tarazona, la pareja de Anthony Aranda debía definir con una palabra o frase a la persona que se le mencionara.

En el momento que se dijo Magaly, automáticamente respondió: “maldad”, y cuando se le consultó por Ethel Pozo mencionó: “no era lo que esperaba”.

MAGALY MINIMIZA POSIBLE DENUNCIA

La popular ‘Urraca’ le contestó públicamente a Melissa Paredes y a su pareja, Anthony Aranda, luego de que ellos deslizaran que demandarían a la presentadora de Magaly TV: La firme al mencionar que “mis abogados ya están trabajando”. A son de burla, la conductora de espectáculos llamó de “mamarrachos” y manifestó que ambos “no tienen ni para pagar la luz”.

“Hay unos ‘mamarrachentos’ de por ahí que salen a decir ‘porque seguramente Magaly quiere parar en la cárcel otra vez’. ¡A mí no me amenacen! Menos estos. ¿De dónde han salido? Pobrecitos, se creen célebres, pero se hicieron conocidos por un ampay horrible y vergonzoso. No tienen ni para pagar la luz y vienen a decir que ‘mi abogado se está encargando’. A mí, realmente me dan risa. Creen que me voy a atarantar, porque un mamarracho me quiere demandar. Vayan a trabajar”, se mofó Magaly.

