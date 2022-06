A través de sus stories de Instagram, Melissa Paredes volvió a pronunciarse tras la denuncia por presunto “chantaje” y “extorsión” contra ella que presentó su exesposo y padre de su hija Rodrigo Cuba.

La exconductora de “América Hoy” captó la atención luego que escribiera un misterioso mensaje en sus historias de Instagram.

“Ahora entiendo todo...”, comentó sobre un fondo negro; sin embargo, lo que más llamó la atención es que acompañó el texto con un gif de humo. ¿Estará tratando de mandar un mensaje? Solo el tiempo dará la respuesta.

Tras ello, la exconductora de televisión compartió un video de TikTok, donde aparece una mujer hablando sobre las duras pruebas que suele ponerle Dios a las personas.

Melissa Paredes: así reaccionó tras ser denunciada por chantaje y extorsión

Poco después que Magaly Medina diera a conocer que Rodrigo Cuba denunció a Melissa Paredes por chantaje y extorsión, la actriz utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre esta fuerte acusación.

“Lamento el tipo de información que se vierte en ciertos programas de TV nacional y prensa escrita con noticias incompletas e imprecisas, más aún cuando se encuentra involucrados menores de edad”, señaló la modelo en un comunicado.

Luego de pedir la discreción del caso a los medios de comunicación, Paredes aseguró que llevará este proceso de investigación en estricto privado y que no dará ningún detalle al respecto.

“Pido a los medios de comunicación a ser prudentes con cierta información que involucra a menores de edad. Por mi parte no me pronunciaré por la denuncia penal que me han hecho y seguiré manteniendo en privado este tema para que no sigan exponiendo a mi hija”, concluyó la influencer.

