Melissa Paredes se confiesa: "Qué asco el Miss Perú" [VIDEO]

No se calló nada. Melissa Paredes confesó que no tiene buenos recuerdos del Miss Perú , certamen que ganó el año 2012, pero al que tuvo que renunciar debido a una ola de ataques contra ella.

Durante una entrevista con Gisela Valcárcel, la modelo reveló que aquel episodio fue la primera vez donde se sintió discriminada. "Me chocó demasiado, me dijeron de todo", recordó.

Como se recuerda, por aquel entonces, circularon unas fotografías donde Melissa aparecía luciendo lencería y disfraces donde se dejaba ver en hilo dental. Las fotos causaron polémica y se vio obligada a renunciar en vivo a su corona.

"Me pagaron una buena plata para hacer un catálogo, de la cual yo ayudaba a mi familia entonces me pareció súper injusto", confesó en 'Gisela busca el amor', donde también se refirió a los comentarios racistas que recibió por aquel entonces.

"No era el prototipo del Miss Perú y te juro que cada vez que alguien me pregunta de Miss Perú yo... lindo ¿ya? pero, es la primera vez que lo voy a decir pero lo odio, qué asco el Miss Perú. No hay forma que yo tenga una foto del Miss Perú en mi casa", concluyó.