Melissa Paredes se convirtió en la ‘madrina’ del estrenado programa de Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’. El conductor de televisión inició su camino como ‘youtuber’ y compartió divertidas preguntas con la exmiss Perú.

Un momento que llamó la atención cuando ‘Giselo’ cuando le consultó a Melissa quiénes eran sus amigos en la televisión, ambiente donde la exconductora se ha desempeñado desde hace varios años y haciendo referencia a lo que le dijo a Ethel Pozo cuando se pronunció tras su ‘ampay’ con Anthony Aranda.

“Amigos, que tú digas mi amigo, no hay, para mí no hay, porque la televisión es muy efímera, un rato estás, un rato no estás”, comentó Melissa y generó sorpresa en ‘Giselo’.

“Hay personas a quienes tienes muchísimo cariño y dices ella es mi compañera, la quiero, la estimo, eso sí hay, pero amigos así como las que yo tengo, solo dos, amigas de toda la vida”, resaltó.

Además dijo que solo a sus mejores amigas las conoce desde el colegio y es a quienes les cuenta absolutamente todo. Tras ello, Edson quiso resaltar que Melissa no tenía amigos en televisión y ella le hizo una precisión.

“Tú no estás en mi círculo cercano, pero te tengo mucho cariño, te quiero, te aprecio, eres un gran compañero y muy talentoso”, le dijo la exmiss Perú para que Edson no se sienta mal. Ante ello, ‘Giselo’ se cuestionó y dijo que pensaba que solo había perdido a Isabel Acevedo y Melissa le dijo que eso le pasó por “abrir su bocota”.

