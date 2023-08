Esta mañana, las conductoras de ‘América Hoy’, Ethel Pozo y Janet Barboza, anunciaron que una presentadora “histórica” volverá al programa. Si bien no mencionaron nombres, se sabe que las únicas mujeres que han participado en el magazine en el pasado son: Melissa Paredes, Brunella Horna y Natalia Salas.

“Anunciamos un retorno... Es una persona que tiene un sello del programa”, comunicó la hija de Gisela Valcárcel.

Sobre un posible ingreso de su excompañera Melissa Paredes, Janet Barboza, señaló que mientras “den rating” todos son bienvenidos:

“Acá para mí todos están con los brazos abiertos mientras den rating, lo demás no me importa. Tráiganme al ex si quieren, yo no tengo problema”, dijo la popular ‘Rulitos’.

Recordemos que hace unos días, Valeria Piazza se despidió del programa señalando que su contrato solo era por tres meses y en reemplazo de su amiga Brunella Horna.