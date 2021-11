Melissa Paredes pasó la página. La exconductora del programa “América Hoy” eliminó las románticas imágenes que tenía junto a Rodrigo ‘Gato’ Cuba, el padre de su única hija.

La única imagen que conservó Paredes junto al futbolista es una instantánea de ambas personalidades y su pequeña hija en Disney, según se pudo observar en el Instagram oficial de la actriz.

“Feliz aniversario mi amor. Qué mejor que celebrarlo al lado de nuestra princesa en uno de los lugares más lindos. Cuatro años de matrimonio”, es la descripción que acompaña a la imagen.

La única foto que conserva Melissa Paredes junto a Rodrigo Cuba. (Foto: @melissapareds).

El futbolista peruano no se quedó atrás y también borró sus fotografías junto a la madre de su hija, pero al igual que la actriz, Cuba conservó una foto junto a su aún esposa.

“Feliz cumpleaños mi reina hermosa. Espero que la pases increíble y que todos tus deseos se hagan realidad. Te amamos mi vida”, es la descripción de la fotografía de uno de los cumpleaños de Melissa Paredes.

Melissa Paredes junto a Rodrigo 'Gato' Cuba. (Foto: @gatocuba16).

Padre de Rodrigo Cuba revela qué le dijo a su hijo antes de casarse con Melissa Paredes

Jorge Cuba, padre de Rodrigo ‘Gato’ Cuba, se presentó en el programa “Amor y Fuego” luego que su hijo y la conductora Melissa Paredes llegaron a una conciliación.

En conversación con Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, el exviceministro confesó haber advertido a su hijo de la presión mediática a la que se expondría si se casaba con Paredes, una figura del espectáculo nacional.

“En realidad, como padre, siempre he querido para mi hijo lo mejor, y cuando me refiero a lo mejor es no llegar a este tipo de situaciones como se llegó ahora. Esto, yo como padre, se lo dije a mi hijo, se lo dije a mi hijo”, dijo Jorge Cuba.

Según Cuba, él cree que casi todos los romances de la farándula finalizan en malos términos: “No, no lo presagiaba, Gigi (Mitre). Todos los casos que se dan de parejas de la farándula terminan en esto, casi todos, por no decir todos”.

“Es por ambos lados (en el fútbol y en la farándula), pero en el caso de mi hijo, tiene una conducta intachable”, aclaró.

