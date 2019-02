Melissa Paredes asegura que vivió una experiencia similar a la de Poly Ávila

La protagonista de la telenovela nacional 'Ojitos hechiceros', Melissa Paredes , contó que vivió una experiencia similar a la de Poly Ávila , quien aseguró que la drogaron en una fiesta de Asia donde estaban algunos chicos reality.



"No he escuchado mucho sobre el tema (de Poly Ávila), pero recuerdo que, en una época, me sentí muy rara con un grupo de gente, pero gracias a Dios que no me pasó nada tampoco", dijo Melissa a Trome.



La actriz recordó que en ese momento de la fiesta estaba con algunos participantes del fenecido reality 'Combate'.

"Sacaré mis propias conclusiones. Fue en la época que estaba soltera, hace unos tres o cuatro años. Me sentí muy rara, estaba con gente del medio, pedí que me ayuden y que me sacaran de ahí. Quizá fue alguien que no estaba bien de la cabeza", manifestó.



Melissa Paredes también se solidarizó con Poly Ávila. "Como madre y mujer, apoyo a Poly, porque es terrible el hecho de sentirse rara. Da mucho miedo y lo he sentido. No sé si me drogaron o no, porque no lo corroboré, pero me sentía extraña y felizmente estaba al lado de mis amigos", indicó.

En otro momento, la esposa del futbolista Rodrigo Cuba señaló: " No hay que satanizar solo a los chicos de la farándula, porque hay violadores que están libres. Todas las mujeres necesitamos justicia, sin excepción".