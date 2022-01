Melissa Paredes apareció este martes 11 de enero en la conducción de “Mujeres al mando” y sorprendió tras reconocer públicamente que sí es celosa con su actual pareja Anthony Aranda.

“Yo no era celosa, te cuento, pero ahora me he dado cuento que sí soy celosa. Yo decía que no era celosa, cuando me preguntaban decía: ‘Todo bien’. Pero ahora sí soy celosa”, comentó sorprendiendo a Giovanna Valcárcel y Thaís Casalino.

“Con lo nuevo eres celosa, con lo antiguo no eras celosa”, respondió inmediatamente Valcárcel en referencia a Anthony Aranda, la nueva pareja de Paredes.

Las nuevas declaraciones de Melissa sorprendieron debido a que meses atrás comentó en el programa “América Hoy” que no era una esposa ‘tóxica’ porque no sentía celos cuando Rodrigo ‘Gato’ Cuba le daba “Me gusta” a las fotos de la actriz Flavia Laos o de la cantante Leslie Shaw.

“El ‘Gato’ le da ‘like’ a todo el mundo literal, foto bonita que ve, le da ‘like’ y yo normal, pero yo también (doy ‘likes’)... Como a fotos de Flavia Laos, Ivana Yturbe y Leslie Shaw”, comentó en aquel entonces Melissa Paredes.

“Yo a veces estoy con el ‘Gatito’ echados en la cama viendo el celular y pasa una foto de Flavita Laos y él le da ‘like’ en mi cara, pasa a otra foto y le da ‘like’ y no tiene nada de malo... Si yo le doy ‘like’, mi pareja por qué no”, dijo meses atrás la también actriz.

