La conductora del programa ‘América hoy’, Melissa Paredes agradeció a Gisela Valcárcel por empoderarla, luego de que la organización del Miss Perú decidiera quitarle la corona por haberse tomado fotos en lencería.

Así lo dijo Melissa Paredes durante la última emisión en vivo de ‘América hoy’, luego de que su invitada Flor Polo revelará los cambios que han sufrido diversas Miss Perú a lo largo de los años.

También le tocó el turno a Melissa Paredes, quien fue Miss Perú por muy poco tiempo. ‘América hoy’ presentó las imágenes cuando Melissa se animó a cantar el reguetón en ‘El Conejito’ en ‘El gran show’ tras haber pedido la corona.

“No termino de entender, ¿por qué te quitaron la corona Meli?”, preguntó Janet Barboza. A lo que la actriz de ‘Dos hermanas’ contestó: “Por las orejas de conejito, salí en una foto (en lencería)”. Y Janet sin pelos en la lengua expresó: “Que extraña organización, qué ridículo”.

Luego la exMiss Perú agregó: “Fue un disfraz de Halloween (de conejito), una lencería regia. Tenía entre 18 o 20 años... Gracias a Gisela que me levantó, me empoderó porque ponerse una lencería, trabajar en lencería no quiere decir que seas una mala mujer”.

Ethel Pozo contó que invitaron a Melissa Paredes al show de Gisela para que baile ‘El Conejito’ y se ría de ese mal momento que experimentó. “Es injusto que a las mujeres nos digan cómo somos por cómo vestimos o por la foto que nos tomamos”, dijo y agregó: “Nadie tiene derecho de juzgarnos. La vida es como un restaurante, nadie se va sin pagar la cuenta y te fue mejor que nunca”.

Mientras que Janet Barboza también salió en defensa de Paredes. “Yo pensé que le habían quitado la corona porque le habían encontrado embriagada, tirada en el piso, ¿por unas orejitas?”.

VIDEO RECOMENDADO

Elecciones 2021: ¿A qué hora te tocaría ir a votar según el último dígito de tu DNI?