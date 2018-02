Melissa Paredes abandonó el set de 'La banda del Chino' tras recordarle su pasado [VIDEO]

Melissa Paredes fue invitada a 'La banda del Chino' para que contara un poco sobre su nueva faceta como mamá de Mía y también su incursión en la actuación, pues es protagonista de la serie 'Ojitos hechiceros'.

Justo cuando verían el tráiler del programa, se presentó un clip de su sesión fotográfica al desnudo que tuvo con la revista Soho Color. Ella, con la expresión enfurecida abandonó el set.

"En serio me están haciendo sentir mal. Me estás diciendo que me van a tratar bien, que no me van a hacer recordar esas cosas. Yo dejé el pasado atrás, mi hija no puede ver eso", dijo Melissa Paredes.

El conductor Aldo Miyashiro instó a Martín Arredondo a que se disculpara con ella y la convenció tras un corte comercial, pero no quedó ahí, pues más adelante le hicieron preguntas en doble sentido que también la hicieron dejar el set.

"¿Qué es blando en la mano de una mujer y después se pone dura?", le preguntó Sandra Vergara. Melissa Paredes se fue indignada, pero Sandra dijo que era una mal pensada porque la respuesta era "el esmalte".

Al final, nada pasó a mayores, pues los incidentes reiterativos en el programa se trataban de bromas pactadas entre la modelo y la producción.