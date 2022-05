Melissa Paredes habló respecto a su situación con Rodrigo Cuba y la fallida conciliación por su pequeña hija. La empresaria expresó que expuso dos escenarios que no le pareció a Cuba. Incluso, aclaró que no pidió aumento en la manutención, como declaro su expareja.

“Es un tema privado, para empezar. Rodrigo sabía que yo lo había invitado a conciliar, lo supo el jueves 12 de mayo porque hay una grabación donde fui a recoger a mi hija. Yo empiezo a llorar porque es insostenible esa situación, estar nosotros así. Él se pone a llorar”, declaró Melissa Paredes.

Paredes manifestó que su hija está expuesta ante temas mediáticos que rodean a Rodrigo y a ella. Por ello, pide que la conciliación sea de aspecto privado.

“Yo le estoy pidiendo (la conciliación) por muchos temas privados que se tratan de mi hija y no lo voy a comentar porque es absolutamente privado. Mi hija está bastante expuesta como niña peruana que es como para que yo diga los motivos (en televisión nacional). Eso sería muy bajo de mi parte.”

“No hablo desde el día de la conciliación. Le presento dos opciones llevaderas, porque es mentira que yo le voy a prohibir que no vea a su hija. No necesito su plata y así yo me vaya a juicio, no voy a querer recibir ni un sol de esa familia”, dice.

Finalmente, fue tangente con respecto a la relación que lleva con Rodrigo Cuba, con quien no habla desde el día de la conciliación.

¿Qué pasó entre Rodrigo y Melissa?

El programa de ‘Magaly TV La Firme’ emitió un ampay donde se ve a Melissa Paredes en una situación cariñosa con su bailarín de ‘Reinas del show’ Anthony Aranda dentro su camioneta. Tras ello, la conductora televisiva emitió un comunicado señalando que estaba separada desde la última semana de septiembre de su esposo.

El futbolista y aún esposo de Melissa Paredes, Rodrigo Cuba, recurrió a su cuenta oficial de Instagram para emitir un comunicado en el que dejó en claro que recién hoy 20 de octubre se enteró de que la madre de su hija había decidido ponerle fin a su relación.

Melissa Paredes anuncia divorcio con Rodrigo Cuba

Melissa Paredes emitió un comunicado a través de sus redes sociales para anunciar que iniciará los trámites de su divorcio con Rodrigo Cuba, días después de ser ampayada con Anthony Aranda.

“Hago de conocimiento de la opinión pública, a fin de que no se siga especulando sobre mi vida personal y familiar y evitar confusiones y malos entendidos, que estoy empezando conversaciones y tratativas en busca del bienestar y estabilidad emocional y psicológica de mi hija, y sobre el trámite del divorcio”, señala el pronunciamiento.

