Melissa Paredes asegura que su relación con Anthony Aranda es muy sólida. A pesar de los audios que difundió Magaly Medina, donde se escucha al bailarín insistirle cariñosamente a Paula Manzanal, la exmiss Perú ha hecho oídos sordos y arremetió contra la periodista.

“Nosotros estamos superbién, lo que ella presentó fue de hace rato, ahí no teníamos nada. No entiendo qué tanto se molesta Magaly, qué tanto hace su programa conmigo, como sea trata de poner fechas. Cuando hacía tiktoks con Anthony fue porque bailaba con él y recién nos estábamos conociendo, me da risa que como sea quieren molestarnos”, indicó la exconductora de televisión en entrevista con el diario Trome.

Además, pidió que los dejen tranquilos porque ella confía plenamente en su actual pareja. “¡Ya déjennos en paz! No sé por qué se empeña en hacer parecer algo que no es, de hecho el ‘ampay’ fue en octubre y eso fue en setiembre. Anthony está tranquilo y yo igual, estamos felices”, explicó.

Melissa Paredes evitó referirse a Paula Manzanal, quien habría sido la saliente de Anthony Aranda antes de iniciar un romance con la exmiss Perú. Incluso, el bailarín le habría pedido a la ‘chica Tulum’ que no se ponga celosa de la exconductora de televisión porque “era una mujer casada y con hijos”.

Esta no es la primera vez que la modelo asegura que su relación con Anthony Aranda está de viento en popa. Cuando se iba con su bailarín a celebrar San Valentín, un reportero de ‘Magaly TV La Fieme’ le consultó sobre los audios, Melissa pidió que los dejen vivir su amor.

