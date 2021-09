En la reciente emisión de “América Hoy”, Janet Barboza le recordó a Christian Domínguez que el año pasado él aceptó ir al set del programa matutino con la condición de que ella no esté. En medio de la discusión, Melissa Paredes intervino para mencionar que eso era cosa del pasado, pero todo terminó de la manera menos esperada.

El hecho se dio cuando Janet y Domínguez hablaban sobre quiénes podrían ser los nuevos miembros del jurado de la nueva temporada de “Reinas del Show”. El cantante de cumbia señaló que le gustaría convertirse en jurado permanente.

“Yo sería un jurado muy estricto. Yo soy un profesional, hay muchas cosas que se ven y los puntajes que se lanzan, nunca he estado de acuerdo”, dijo Christian.

Sin embargo, Janet Barboza se mostró en contra de lo que dijo su compañero, y aseguró que él no es tan crítico como dice, pues recordó que cuando ella cuestionó a Pamela Franco, él se molestó, incluso, en una ocasión, se retiró del set de “América Hoy”.

“No Christian cuando criticábamos acá a Pamela tú te enfurecías horrible hasta saliendo del set”, comentó. Ante ello, el cantante de cumbia respondió: “Yo me enfurecí, ´porque (Pamela) solo tuvo un error, yo soy crítico de lo real y eso me fastidió, pero después si hay equivocación lo digo (…) Yo soy un profesional, cuando van al lado personal disparo”.

No tranquila con lo dicho, Janet Barboza le recordó a Christian Domínguez que el año pasado él aceptó presentarse en “América Hoy”, pero con la condición de que ella no esté presente.

“No tan profesional, no compadre. A mí en televisión es a la que más cosas le han dicho, yo soy la que más apechugo y como buena profesional aguanto; sin embargo, cuando yo le dije algunas cosas que no le gustaron me mandaron a ver el pavo”, recordó la popular ‘rulitos’.

“Christian, es verdad, tú dijiste yo voy al set pero que Janet no esté, que se vaya al mercado”, acotó Ethel Pozo.

Por su parte, Domínguez se justificó y dijo: “En ese momento, usted estaba en otro programa, mantenía otro perfil, la hacían hablar cosas que usted no tenía”.

Pero la respuesta de Christian no fue del agrado de Janet Barboza, pues aseguró que a ella nunca le han dicho lo que tiene que decir en la TV.

“A mí nunca me han dicho lo que tengo que decir, nunca, lo que yo digo, apechugo y digo porque es lo que siento y veo en ese momento. Déjenme terminar, yo ya estaba dos meses en ‘América Hoy’ cuando usted me mandó a ver el precio del pavo, mi punto es que tan profesional no es porque a veces se deja llevar por los sentimientos”, mencionó tajantemente.

Melissa Paredes intervino para recordarle a sus compañeros que esos hechos eran cosa del pasado; sin embargo, Janet le dijo a la actriz que aún tenía mucho por aprender.

“Ya habían hecho las paces, por favor. Por favor”, dijo Melissa. A lo que Janet respondió: “Es mi compadre yo lo respeto, no tiene nada que ver cuando uno habla claro, tiene que hablar claro no tiene que aparentar Meli, te falta aprender cariño, te falta aprender bastante”.

“La señora se molesta y ataca a cualquiera”, agregó a la actriz. Frente a la situación, Jaime ‘Choca’ Mandros, quien estuvo como invitado en el set, intervino para pedirle a todos que respiren: “Respirando, respirando, todos acá respirando”, mencionó el conductor de “América Hoy”.

