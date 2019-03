¿Melissa mantenía a Chávarri con el dinero de Farfán?: Esto dijo Beto Ortiz tras EVDLV

Fue un romance televisivo y marcado por un fuerte rumor que no dejaba bien parado a Diego Chávarri: ¿Acaso, Melissa Klug mantenía al ex chico reality con el dinero de su ex pareja y padre de sus hijos, Jefferson Farfán? El polígrafo de ' El valor de la verdad ' concluyó de este supuesto mediático, era real.

Beto Ortiz, periodista y conductor del programa de Latina, dio a conocer en el espacio 'Mujeres al mando' el polémico resultado del detector de mentiras en torno a la pregunta 21 que, precisamente, el también ex futbolista se negó a responder.

"La pregunta 21 era la siguiente: ¿te mantenía Melissa Klug con el dinero que te daba Jefferson Farfán?... yo no conozco la historia, pero yo puedo decir que él respondió que no y el polígrafo arrojó falso... es un poco ridículo ponerse a calcular quién pagó que cosa, y en el tiempo en que vivieron juntos, ¿no sé? alguna cosita, un vaso de yogurt, habrá ido a la cuenta del señor (Farfán), y por eso la respuesta salió falsa", expresó Ortiz en el programa.

En su defensa, Chávarri manifestó que jamás ha necesitado que paguen sus cuentas porque ha trabajado desde siempre.

"Lo que pasa es que por mantener, yo entiendo que me daba plata para mis gastos... es decir, necesitaba ropa y me decía 'toma, vamos a comprar', y no hay forma... yo siempre he trabajado y no necesitaba de alguien para que me mantenga", precisó.

Para el periodista de Latina, fue positivo para el ex chivo reality irse antes de la pregunta 21. "Muy probablemente hubiera perdido todo lo que ganó... creo que tomó una buena decisión retirándose a tiempo del polígrafo", señaló finalmente.

