Este miércoles el set de Esto Es Guerra (EGG) se convirtió en un espacio de paz y perdón. Las hermanas Loza, Melissa y Tepha, se reconciliaron. El momento más esperado por los fans del reality y de ellas llegó por fin. Ambas se envolvieron en un sentido y reconfortante abrazo para consolarse la una a la otra.

Esta escena emocionó a más de uno, mientras Melissa le dejaba sus mejores deseos a Elías Montalvo, el tiktoker que se lesionó tras caer de una altura de más de 40 metros. La popular ‘Diosa’ no pudo contener las lágrimas de emoción y en ese momento encontró el hombro de su hermana Tepha para consolarla.

“Espero que esto sirva para que la gente, realmente, crea en Dios...Solo puedo decir que los ángeles existen, y que sí hay un Dios que todo lo ve. Dios está contigo y tu familia, nunca dudes de eso. Dios te va a guiar en el camino...”, decía Melissa llena de lágrimas y no pudo continuar. Tras ello, Tepha no soportó ver a su hermana sufrir y se fundieron en un abrazo.

¿Qué pasó entre Melissa y Tepha loza?

Esta escena dejó mudos a todos los que estaban en el set, las hermanas se perdonaron. Pero, ¿qué pasó para que ellas decidan alejarse por tantos años? Cada nueva temporada de EGG, los fans pedían verlas juntas, pero no sucedía. Incluso, se llegó a especular que Melissa había prohibido la presencia de su hermana en el mismo set.

El distanciamiento era tan evidente que cada vez que iniciaba una temporada aparecía Tepha y en la siguiente Melissa. No se podían ni ver, menos escuchar el nombre de la otra. Pasaron seis años para que ambas decidan dejar atrás los problemas y unirse.

Hace seis años, Tepha acusó a su hermana de involucrarse con Freddy Ghilardi, su entonces pareja sentimental. La chica reality contó que ‘La Diosa’ había hecho un baile sensual delante del joven.“El hecho de dudar de mi hermana es fuerte, créeme que estoy bien así, con el corazón acelerado a mil. Tú sabes que Melissa es bien coqueta”, dijo la joven en el programa de Magaly Medina allá por el 2015.

Tepha sentía muchas dudas y dijo que las personas que estuvieron en dicha fiesta le contaron lo sucedido. “Han llegado a comentar que es fuerte el bailecito que se metió la hermana de la Loza con su flaco, porque todos saben que estoy con ese chico hace tiempo”, agregó en el reality Combate, donde competía en ese entonces.

Melissa y Tepha Loza se alejan

Tras estos comentarios, Melissa no se quedó callada y compartió un fuerte mensaje a través de sus redes sociales. “No entiendo cómo una hermana puede tratar de destruir a otra hermana siendo de la misma sangre. No entiendo, pero hay un Dios que todo lo ve”, escribió.

Todo empeoró cuando el involucrado, Freddy Ghilardi contó en el programa ‘Amor, amor, amor’, conducido por Rodrigo Gozález ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, que era amigo de Melissa y que salieron como amigos. Pero poco tiempo después el joven fue captado saliendo de una discoteca con ‘La Diosa’.

“No es justo que yo tenga que llorar, sufrir y hacerme tanto daño. Si yo empecé con esto es porque desde la misma boca de Freddy salieron muchísimas cosas que no me cuadraron”, dijo Tepha tras ver las nuevas imágenes de su pareja con su hermana.

La incomodidad e incredulidad de Tepha hizo que se alejara de su hermana mayor, quien no quiso referirse más sobre el asunto.

Nació la hija de Melissa Loza

Pero tiempo después, cuando Melissa se convirtió en madre por segunda vez, el año pasado, Tepha demostró que ya no tenía ningún rencor por su hermana. “No he tenido la oportunidad (de conversar con Melissa), pero sé que (la bebé) nació sana. Estoy muy feliz por ellas, le deseo lo mejor; siempre lo he dicho y muchas bendiciones por su nueva familia, sé que esa bebita va a estar llena de amor”, comentó Tepha.

Hoy los problemas familiares quedaron atrás y por fin se dieron el abrazo que tantos fans esperaban.

