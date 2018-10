Tras revelar que mantiene una nueva relación sentimental, la 'guerrera' Melissa Loza aseguró que aún no hay planes de matrimonio con su pareja, un reconocido chef.

" Todavía no hay anillo, pero veremos qué pasa. El matrimonio no me mata el sueño y respeto a las mujeres que sí, igual si es que me llega, me llega y sentemos cabeza", señaló la modelo a 'América espectáculos'.

Melissa Loza también mencionó que mantendrá en reserva los detalles de su vida amorosa y no quiere que su chef sea expuesto a los medios de comunicación.

"Uno aprende, mi vida personal, mi independencia, yo estoy acá de lunes a viernes para darle lo mejor de mi persona al público, para compartir con ellos, darle alegría. Mi vida de pareja es totalmente independiente, aparte que él no es público",



Melissa Loza sobre matrimonio con su chef: "Todavía no hay anillo". (América TV)

TE PUEDE INTERESAR: