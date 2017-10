¿Melissa Loza intentó intimidar a la Policía tras intervención vehicular? [VIDEO]

¿Amenazas?Melissa Loza fue intervenida por la Policía de Nuevo Chimbote luego que reemplazara al conductor y acompañante Juan Diego Álvarez Naval (30), quien estaba en aparente estado de ebriedad, según los agentes del orden.

En el video difundido por 'Amor, amor, amor' se observa como la modelo Melissa Loza se niega a contribuir con la Policía, mientras que su hermano dice groserías y obstaculiza el procedimiento de intervención.

"Señorita, baje del vehículo. Usted, no ha sido la conductora al momento de la intervención", le repetían los policías, pero la integrante de 'Esto es guerra' no bajaba del auto.

Entonces, la 'chica reality' dijo a la autoridad: "Escúchame, a mí no me pueden intervenir de esa manera porque no. Voy a llamar a mis abogados de América Televisión".

Ante estas palabras, su hermano se envalentonó y gritó: "No saben con quién se van a meter", minutos después mostró mayor agresividad al golpear el celular de uno de los efectivos.

Intervención de Melissa Loza en Nuevo Chimbote. (Latina)



Efectivos de la Comisaría de Buenos Aires intervinieron esta madrugada a Melissa Loza y su acompañante Juan Diego Álvarez Naval (30), quien conducía en aparente estado de ebriedad por la Plaza Mayor de Nuevo Chimbote.



De acuerdo con Correo, Melissa Loza trató de proteger a Diego Álvarez y reemplazarlo en el timón del vehículo. Pero los agentes policiales grabaron el cambio de chofer desde las cámaras del patrullero inteligente.







