Ex novio de Juan Diego contó que volvieron 'consumidora' de drogas a Melissa Loza

Un reconocido empresario de nombre Pedro confirmó que tuvo una relación amorosa por más de dos años con la pareja de Melissa Loza , Juan Diego Álvarez, y confesó que su él lo llevó al mundo de las drogas.

"Yo estaba muy deprimido por la muerte de mi padre, y Juan Diego me hace consumir marihuana. Él tiene una capacidad de manipulación increíble, tomó una especie de control en mí, que me empezó alejar de mi mamá, papá y familia. Concentró todo mi afecto a él y eso ha hecho con Melissa Loza. Llegas a un punto de depender tanto de él, que la droga es él", declaró el sujeto al programa Magaly TV, la firme.

En otro momento, Pedro contó que Juan Diego Álvarez volvió "consumidora" de drogas a la modelo.

"Yo le presté mi casa, y al día siguiente me llama (Melissa) y me dice: 'Pedro me ha dado marihuana, me ha abierto el corazón y me ha hecho decir cosas que no pensé decir'. Juan Diego aprovechó el momento de debilidad de Melissa porque estaban enterrando a la hermana de su madre para captar y meterla a la droga. La ha vuelto una consumidora, la hace fumar seis o siete huiros diarios", dijo Pedro.

Recordemos que los efectivos de la Dirandro capturaron a la pareja de Melissa Loza por presuntamente microcomercializar drogas.

En tanto, Guadalupe Vigil, madre, la modelo aseguró que Juan Diego era un "delincuente" y mantenía secuestrada a su hija en el mundo de las drogas.

