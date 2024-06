Melissa Lobatón Klug, la hija menor de la empresaria Melissa Klug, sorprendió a sus seguidores al compartir un emotivo y fuerte mensaje en sus redes sociales, donde agradece a su madre por enseñarle todo sobre la vida y recalca la ausencia de su padre, Abel Lobatón.

A través de su cuenta de Instagram, Melissa Lobatón compartió un video en el que se sintió identificada con las palabras que se presentaban en las imágenes, las cuales hablaban sobre la ausencia de un padre, pero destacaban la presencia constante y amorosa de una madre que le mostró el verdadero significado del amor.

“Sí, papá falló. Pero mamá nunca me dejó sola. Me enseñó el verdadero valor de la vida y me dio mucho más amor del que ella recibió. Gracias, mamá. Sin ti, mi vida hubiera sido imposible. Agradezco por cada beso, cada sonrisa y todo tu amor. (Qué haría yo sin esta mujer)”, expresaba el mensaje que Melissa Lobatón compartió con sus seguidores.





Melissa Lobatón lanza contundente mensaje a su padre. (Foto: Instagram)





Este conmovedor post fue acompañado de una dedicatoria especial a su madre, Melissa Klug: “Te amo, madre, Melissa Klug”. La respuesta de la pareja del futbolista Jesús Barco, no se hizo esperar. Conmovida por las palabras de su hija, respondió: “Te amo más que a mi vida, pedacito mío”.





Melissa Lobatón se realiza cambio de look

A través de sus historias de Instagram, Melissa Lobatón, hermana de Samahara Lobatón, ha compartido con sus seguidores el proceso de transformación capilar al que se sometió recientemente. La joven no dudó en documentar todo el procedimiento, mostrando cada paso del cambio.

El resultado final dejó impactados a sus fanáticos, ya que Melissa mostró una gran modificación en su apariencia al aparecer con una cabellera completamente rubia. Este cambio es especialmente notable, ya que durante meses había lucido un distintivo color pelirrojo.

Melissa Lobatón se realiza cambio de look. (Captura: Instagram)





“Estoy insoportable”, escribió Melissa en uno de los videos que compartió en sus redes sociales. En estos clips, la joven presume su nuevo look desde varios ángulos mientras canta varios temas urbanos, demostrando su entusiasmo y seguridad con el cambio.

Los seguidores de Melissa no tardaron en llenar sus publicaciones con comentarios y reacciones, muchos elogiando su nuevo estilo y destacando lo bien que le queda el rubio.









