A través de su cuenta de Instagram, Melissa Klug compartió la historia de su hija menor, quien le mostró su apoyo ante la polémica con sus hermanas Samahara Lobatón y Gianella Marquina.

“Yo aún necesito a mi madre. No importa la edad que tengo. Mi madre me ha hecho reír, me ha secado las lágrimas, me ha abrazado confortablemente, me vio triunfar, me vio caer, me animó a mantenerme fuerte. ¡Y me llevó un poco a la locura a veces! Pero mi madre es una promesa que voy a tener una amiga para siempre”, dice el mensaje de la menor.

“Te amo, mamá”, finaliza la publicación que tuvo como respuesta “te amo, mi grandota hermosa” de parte de Klug.

Hija menor de Melissa Klug se pronunció sobre la polémica entre sus hermanas. (Imagen: Instagram)

Hay que mencionar que Samahara Lobatón generó polémica en las redes sociales, tras manifestarse disconforme con las declaraciones de su madre, Melissa Klug, sobre Jefferson Farfán.

“Si mi mamá comenta o ataca al padre de mis hermanos yo no tengo que recibir ningún tipo de ataque porque yo no comparto lo que ella está haciendo, creo que todo tiene un límite. Ya han pasado 4 años de estas cosas y ya es demasiado para nosotros. Mis hermanos van al colegio y nosotras a la universidad, yo hablo por mí porque estoy cansada de los ataques y sus mentiras”, precisó Lobatón en una extensa publicación.

En esta, la hija de Melissa Klug también narra que no vive con su madre ni sus hermanos desde hace más de ocho meses, además de reiterar que jamás se sintió utilizada por Jefferson Farfán, a quien defendió de los “ataques” que recibe.

“Lo reitero, no comparto los ataques que ella hace, doy mi opinión porque son demasiados ataques y las peleas se resuelven en 4 paredes y creo que ya está de más seguir ventilando toda su vida privada. Es la única vez que mencionaré este tema y estoy aclarando todo esto. Gracias, buenos días”, dice la publicación.

Este mensaje generó la molestia de su hermana Gianella Marquina, quien pidió a sus seguidores no preguntarle por “cosas que no tienen sentido” y que ella solo cumple con aconsejar.

En el caso de Melissa Klug, la expareja de Jefferson Farfán subió una historia en la que evita pronunciarse por la publicación de su hija Samahara Lobatón, además de pedir discreción por tratarse de un tema familiar.