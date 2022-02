Melissa Klug y Jesús Barco tuvieron una crisis y parecía que su compromiso, con pedido de mano incluida, había llegado a su fin. Sin embargo, a través de un comunicado aseguraron que tuvieron problemas, pero preferían mantener su vida en privado y pidieron respeto a los medios de comunicación.

La crisis se dio a conocer luego de que Melissa Klug eliminara todas sus fotos al lado de Jesús Barco, esto prendió las alarmas y se especuló de un final. Pero días después ambos compartieron un pronunciamiento donde aclararon que seguían juntos y harían “lo necesario para que nuestro amor triunfe”.

Sin embargo, tras pedir respeto a su vida privada y asegurar que preferían mantener su relación para ellos. El jugador de fútbol decidió compartir una imagen al lado de Klug y con la nieta de esta.

“Ser una pareja perfecta no significa no tener problemas ,si no saberlo superar juntos ❤️Te amo mi amor Melissa Klug”, se lee en la descripción de la foto.

La decisión de la chalaca, de mantener su vida privada salvaguardada, fue criticada por Magaly Medina. “Ella (Melissa Klug) que la impetuosa porque sacó todas sus fotos (en Instagram) en San Valentín y él (con Jesús Barco) no movió ningún dedo y tampoco se fue de la casa... Ellos estarán tratando de resolver sus problemas en interno, pero ella fue quien decidió borrar sus fotos en un arranque de ira y de cólera”, indicó.

“Las personas que somos públicas vivimos en el ojo de la tormenta casi siempre y cuando no estemos, ahí más bien hay que preocuparnos porque es mejor que la gente hable a que no hablen nada de ti, eso nos mantiene vigentes”, añadió en una edición de su programa.

