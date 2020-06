Melissa Klug salió al frente para aclarar que ella no es la mujer que aparece en el video de contenido sexual que se ha filtrado en Internet.

{Melissa Klug: "No hay posible reconciliación con Jefferson Farfán"]

"Me pasaron algunas fotos, la persona que sale ahí no soy yo, así que no tengo de qué preocuparme. Justo da la coincidencia que hace unos meses denuncié y no es el material que se está mostrando", dijo Melissa Klug.

"No sé con qué intención lo están haciendo, por qué me quieren perjudicar, no hago maldad con nadie", agregó.

Por otro lado, Melissa Klug se refirió a su encuentro en una discoteca con su ex Diego Chávarri. "Yo estuve en la misma discoteca, ya se quedó con algunas amigas. Hubo un intercambio de palabras, pero no pasó a mayores", señaló Melissa Klug.

[Melissa Klug se borró tatuaje con el nombre de Diego Chávarri]

Sin embargo, no quiso hablar del padre de sus hijos, Jefferson Farfán. “No puedo opinar, no puedo hablar ni declarar nada del papá de mis hijos. Han sido muchos años con él. Hoy en día nosotros no queremos estar juntos, llevamos una relación cordial por nuestros hijos”, dijo la popular ‘Blanca de Chucuito’.